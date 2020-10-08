خالد بن سلمان يهنئ الشيخ مشعل الأحمد لتزكيته وليا للعهد بالكويت

المواطن - الرياض
هنأ الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة تزكيته ولياً للعهد بدولة الكويت.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “التهاني الصادقة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة تزكيته ولياً للعهد بدولة الكويت الشقيقة، سائلاً الله لسموه التوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح”.
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