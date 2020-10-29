خبر سار لعشاق الهلال قبل مواجهة ضمك

المواطن - محمد سمعه

تلقى جمهور نادي الهلال، خبرًا سارًا وذلك قبل مواجهة نادي ضمك بعد غد السبت في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

عودة سلمان الفرج تُنعش الهلال

وأعلن الزعيم عبر حسابه في “تويتر” أن سلمان الفرج أدى مرانًا لياقيًا بالجري مع التدرب بالكرة لرفع معدل اللياقة البدنية لديه، بعد أن كان أُصيب في الكتف خلال مباراة الزعيم وأبها في دور الـ4 ببطولة كأس الملك أول أمس الثلاثاء.

وشارك مدالله العليان وناصر الدوسري في المران اللياقي، كما فرض المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب وشهدت مشاركة اللاعب هتان باهبري.

وكان جمهور الزعيم، أبدى قلقه من احتمالية غياب سلمان الفرج عن مباراة ضمك، لكن اللاعب عاد وشارك في التدريبات بصورة طبيعية اليوم الخميس.

قراران مهمان قبل مواجهة النصر في نهائي كأس الملك

وفي وقت سابق، واتخذت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل قرارين مهمين، وذلك لضمان الحفاظ على استقرار الفريق الكروي الأول خلال الموسم الجديد 2020/ 2021، وأيضًا من أجل حصد لقب كأس الملك على حساب النصر بالفترة المقبلة.

والقرار الأول هو التجديد للثلاثي سلمان الفرج وعبدالله عطيف وياسر الشهراني حيث ستنتهي عقودهم في يونيو 2021، حيث تحدث الإعلامي سعود المشعل في هذا السياق قائلًا بأن إدارة الهلال نجحت في التوصل لاتفاق مبدئي مع ياسر الشهراني وسلمان الفرج لتجديد عقديهما لمدة 3 سنوات، حيث سيكون الإعلان قريبًا.

والقرار الثاني هو تحرك إدارة الزعيم قبل خوض مباراة النصر والهلال، لإنشاء ملعب جديد للفريق الكروي الأول للزعيم بالفترة المقبلة.

وحول هذا الأمر، أكد الإعلامي سيف الرخيص أن إدارة الهلال انتهت من وضع كافة التفاصيل الخاصة بالملعب الجديد للفريق الأزرق، وذلك ردًّا على استئجار النصر لـ ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 سنوات، حيث كان توقيع العقد الاثنين الماضي.

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