خبر سار لـ جماهير النصر من إدارة الفريق

المواطن - محمد سمعه

اتخذت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، أول قرار وذلك لتعديل مسار الفريق الكروي الأول بعد الخسارة من التعاون، وقبل مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الملك.

وكانت جماهير العالمي فتحت النار على الإدارة، حيث طالبت بإقالة المدرب روي فيتوريا عقب الخسارة من سكري القصيم.

بيتروس يعود لـ النصر من جديد

وقال الإعلامي والناقد الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” إن إدارة العالمي ستجتمع مع البرازيلي بيتروس خلال الساعات القادمة من أجل عودته للفريق والمشاركة مع النصر.

رسالة حمدالله للجماهير

ومن جانبه، وجّه اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم العالمي، رسالة إلى جماهير العالمي، وذلك بعد الخسارة من نادي التعاون أمس الخميس بالجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “لـ جماهير العالمي ولمحبيه الأوفياء، سنعود أقوى بإذن الله، هذه فترة فراغ سنتعداها ونكون أشرس من أي وقت مضى، وأعدكم سنفرح كثيرًا بإذن رب العالمين”.

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