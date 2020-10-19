خدعة ذكية لإرسال رسالة WhatsApp لأكثر من 200 شخص 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يتمتع WhatsApp بملايين المستخدمين النشطين حول العالم، ويستخدمه البعض في إرسال التهاني، ولكن نظرًا لسياسة التطبيق فلا يمكنك إعادة توجيه الرسائل لأكثر من 5 أشخاص أو مجموعات في وقت واحد.

وفي مثل هذه الحالة، يواجه العديد من الأشخاص مشكلة كبيرة في إرسال الرسائل على WhatsApp، وبحسب موقع kalinga tv فإن هناك خدعة ذكية للتحايل على هذه السياسة، وهي تمكنك من إرسال رسائل إلى 256 شخصًا في وقت واحد.

وقال التقرير إن هناك ميزة تسمى New Broadcast في WhatsApp تخولك من إرسال رسالة واحدة للعديد من الأشخاص في وقت واحد، كما يمكنك تكوين مجموعات مختلفة من الأشخاص من أصدقائك وعائلتك وزملاء العمل.

ويمكن استخدام هذه الميزة من قبل مستخدمي أندرويد ونظام التشغيل iOS عن طريق الخطوات التالية:

أولًا مستخدمي WhatsApp على أندرويد

1- افتح Whatsapp وانقر على النقاط الثلاث التي تظهر في الزاوية اليمنى.

2- سترى خيار New Broadcast.

3- حدد أسماء الأشخاص الذين تريد تضمينهم في قائمتك، ثم انقر فوق العلامة الخضراء الموضحة في الجانب الأيمن السفلي.

4- بهذه الخطوة البسيطة، تكون قائمتك جاهزة ويمكنك إرسال رسائل أو مقاطع فيديو أو صور أو أي ملف للعديد من الأشخاص في وقت واحد.

5- يمكنك أيضًا تسمية هذه المجموعة حسب رغبتك.

ثانيًا لمستخدمي iOS

1- افتح تطبيق واتساب.

2- انتقل إلى علامة تبويب الدردشات في أسفل الشاشة.

3- انقر على New Broadcast في أعلى اليمين.

4- أنشئ قائمة بإضافة أكثر من 200 شخص.

5- يمكنك الآن إرسال الرسائل معًا.

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