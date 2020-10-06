خروج ترامب من المستشفى يرفع الأسهم الأمريكية

المواطن - متابعة

ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة، وبينها أسهم شركة الدواء الذي تناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعلاج من فيروس كورونا، وذلك إثر الإعلان عن قرب مغادرته المستشفى.

وشهدت الأسواق المالية يوم أمس الاثنين، تعافيًا من تراجعات جلسة سابقة لـ الأسهم الأمريكية مع توقع المستثمرين تحفيزًا ماليًّا جديدًا، وبعد أنباء أن ترامب سيغادر المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقفزت أسهم “ريجينيرون” للصناعات الدوائية بعد أن قال طبيب ترامب: إنه عولج بدواء من إنتاجها.

ونقلت وكالة رويترز عن كبير إستراتيجيي الاستثمار لدى “لوتهولد غروب” في مينيابوليس، جيم بولسن، أن “اتفاق التحفيز ما زال يراوح مكانه وما زالت الاتصالات جارية”.

وأضاف: “تتزايد فرص إنجاز شيء ما”.

ووفق بيانات غير رسمية تخص الأسهم الأمريكية ارتفع المؤشر “داو جونز الصناعي” 460.47 نقطة بما يعادل 1.66 في المائة ليصل إلى 28143.28 نقطة، وزاد المؤشر “ستاندرد أند بورز 500” بمقدار 59.32 نقطة أو 1.77 في المائة مسجلًا 3407.76 نقطة، وتقدم المؤشر “ناسداك المجمع” 255.26 نقطة أو 2.3 بالمائة إلى 11330.28 نقطة.

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