خريطة الأمطار المتوقعة الليلة على المملكة

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالات جوية ممطرة بدرجات متفاوتة هذه الليلة على مناطق متفرقة من مناطق المملكة.

#برنامج_إيقاع_المساء

الباحث في الطقس أ.عبدالعزيز الحصيني

توقعات لحالات جويّة #ممطرة بدرجات متفاوتة في أجزاء من #المملكة هذه الليلة. pic.twitter.com/JTsGFramLN — إذاعة الرياض (@Riyadh_Radio) October 5, 2020

وأشار الحصيني، خلال مداخل هاتفية مع إذاعة الرياض، إلى أن الحالات المطرية تبدأ من مرتفعات مكة، وقد تمتد إلى العاصمة الرياض وأجزاء من مرتفعات المملكة في عدد من المناطق.

وفي وقت سابق قال الحصيني: إن يوم السبت 16/ 2/ 1442هـ هو أول أيام طالع الصرفة آخر نجوم سهيل، مشيرًا إلى أن أيامه عدتها 13 يومًا، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، وهو الوسم الذي يوافق دخوله 29/ 2/ 1442هـ.

وتابع : أن سبب تسمية العرب هذا النجم باسم الصرفة لانصراف الحر عند طلوعه بإذن الله تدريجيًّا، حيث تختفي فيه السحب القادمة من الشرق.

وأضاف: في موسم الصرفة يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجيًّا مع بقاء الجو حار نسبيًّا في الظهيرة وتزداد برودة الليل؛ لذا متوقع الأسبوع القادم- بإذن الله- انخفاض في الحرارة، ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى أربع درجات مئوية، ويستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان.

وتابع: تقول العرب إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيز عن الماء زلفة، مشيرًا إلى أن الحالة الممطرة لا زالت مستمرة- بإذن الله- متوقعًا أمطارًا من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المدينة عسير جازان.

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