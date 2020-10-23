خسارة مالية كبيرة تُهدد النصر لو أقال فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

طالب جمهور النصر، إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، بإقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا وذلك بعد الخسارة من فريق التعاون بهدف دون رد أمس الخميس في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ولكن إذا اتخذت إدارة العالمي قرارًا بإقالة فيتوريا فسوف تتعرض لخسارة مالية كبيرة وهي دفع 12 مليون يورو للمدرب البرتغالي، وهي قيمة الشرط الجزائي والتعويضات التي ستُدفع للمدرب بسبب عدم استكمال العقد الممتد إلى عامين.

رسالة حمدالله لجماهير العالمي

من جانبه، وجّه اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم العالمي، رسالة إلى جماهير العالمي، وذلك بعد الخسارة من نادي التعاون أمس الخميس بالجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “لـ جماهير العالمي ولمحبيه الأوفياء، سنعود أقوى بإذن الله، هذه فترة فراغ سنتعداها ونكون أشرس من أي وقت مضى، وأعدكم سنفرح كثيرًا بإذن رب العالمين”.

إقالة مدرب النصر تعني إهدار للمال العام

وكان الناقد الرياضي خالد القحطاني تحدث لـ برنامج “الدوري مع وليد” مؤكدًا أنه ضد قرار إقالة فيتوريا، حتى لا يتعرض العالمي لخسارة فنية وأخرى اقتصادية.

وأضاف القحطاني أن المدرب الجديد الذي سيأتي خلفًا لـ فيتوريا قد يرفض الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة النصر باختيارات فيتوريا مما يعني إهدارًا للمال العام.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج إن إقالة فيتوريا وتعيين مدرب آخر يمثل إهدارًا للمال العام، كون المملكة هي التي تتولى الإنفاق على دعم الصفقات للأندية.

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