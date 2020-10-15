خطة هتان باهبري للبقاء في الهلال

المواطن - محمد سمعه

اعتمد اللاعب هتان باهبري لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال على خطة من أجل البقاء مع الزعيم، والدخول في حسابات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بعدما كان قريبًا من مغادرة أزرق العاصمة مؤخرًا.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي العين بعد غدٍ السبت في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وقرر المدرب لوشيسكو الاعتماد على باهبري بإدخاله لقائمة الهلال لمباراة العين، وذلك بعد أن تألق مؤخرًا في التدريبات مُظهرًا رغبته بالقتال والمنافسة لحجز مكان له في التشكيلة الأساسية في صفوف الهلال وفقًا لـ الزميلة “عكاظ”.

السبب وراء رغبة هتان باهبري بالبقاء في الهلال

وتأتي خطة باهبري بالتألق في التدريبات والاستمرار مع الهلال من أجل حصد مزيد من البطولات في الفترة المقبلة وفقًا لـ الصحيفة.

وكان باهبري عانى مؤخرًا منذ انضمامه إلى الهلال من عدم اللعب بصورة منتظمة مع بطل دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

حقيقة اهتمام الاتحاد بضم هتان باهبري

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، حقيقة رغبة العميد في التعاقد مع نجم فريق الهلال باهبري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية أكدت دخول نادي الاتحاد في مفاوضات لضم اللاعب باهبري على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الماضي 2019/ 2020.

ونشر أحمد دياب، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة من هذه الأنباء، وعلق عليها قائلًا: “إشاعة”.

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