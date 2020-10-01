خطط تطويرية لمجمع صناعة الكسوة ومعرض الحرمين والمتاحف

المواطن - مكة المكرمة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، انطلاق الخطط التطويرية لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة الكسوة ومعرض الحرمين، والمتاحف.

وقالت رئاسة الحرمين إن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن خطة الرئاسة 2024 التطويرية، حيث ستشهد منطقة المصنع والمعرض نقلة نوعية ستخدم الزوار وأهالي المنطقة المجاورة لهما.

ولفتت إلى أن المشاريع تشمل إنشاء قاعة الكعبة أول بيت يعرض تاريخ الكعبة المشرفة منذ أن أمر المولى عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام-ببنائها وحتى يومنا هذا، وترسيخ مكانتها في نفوس المسلمين.

وتابعت رئاسة الحرمين أنه سيتم بناء قاعة مرئية مختصة لعرض إنتاجات الرئاسة، وجامع كبير بمواصفات عالية، إلى جانب بناء قاعة احتفالات كبيرة، ومجموعة أسواق ومطاعم ومقاهي بطراز تاريخي؛ لخدمة الزوار وأهل المنطقة المجاورة.

وكان الرئيس العام الشيخ السديس قد وجه بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجيًّا، وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من 1/ 3/ 1442 هـ، وهي: (مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، الكائنين بحي أم الجود، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش).

وأكد السديس ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية حرصًا على سلامة وصحة الزائرين، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك.

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