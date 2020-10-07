خطوات يجب اتباعها عند فقدان بطاقة صرف مكافأة التدريب التقني

المواطن - الرياض

استعرضت المؤسسة العامة للتدريب التقني الخطوات التي يجب اتباعها حال فقدان بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالمكافأة الشهرية للمتدربين.

وشدد التدريب التقني في تغريدة له عبر تويتر، على ضرورة الاتصال ببنك الرياض والإبلاغ عن فقدانها والحصول على رقم البلاغ، ثم التواصل مع الكلية أو المعهد وبتزويده برقم البلاغ.

وأوضح عبر إنفوجرافيك بعنوان “اسألنا”: إذا فقدت بطاقة الصراف الآلي، فقم بالخطوات التالية: اتصل على الرقم المجاني لبنك الرياض 8001242225، ثم بلغ موظف البنك عن فقدانها، وبعدها تأكد من حصولك على رقم البلاغ من موظف البنك، وأخيرًا تواصل مع الكلية أو المعهد وقم بتزويده برقم البلاغ.

يذكر أن الكليات التقنية التابعة للمؤسسة بالمملكة وصلت خلال العام التدريبي الجديد إلى 62 كلية تقنية للبنين و29 كلية تقنية للبنات، وتسعى المؤسسة من خلالها لتوفير خدمة التدريب في عدد من البرامج والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل.

كما أعلنت مؤسسة التدريب التقني مؤخرًا إطلاق الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض وبدء التدريب بها مطلع العام التدريبي الجديد، التي تقدم برامج الدبلوم والبكالوريوس في المجالات الرقمية وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة والتسويق الإلكتروني وتقنيات الويب، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل المرأة بالمملكة.

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