خماسي النصر يُزين التشكيل المثالي لدور الـ4 بـ أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

زيّن 5 لاعبين من الفريق الكروي الأول بنادي النصر التشكيل المثالي لدور الـ4 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد نهاية مباراة دور الـ4 لأندية غرب آسيا بخسارة النصر لبطاقة التأهل إلى الدور النهائي.

5 نجوم من النصر في التشكيلة المثالية

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي: “برادلي جونز في حراسة المرمى، سيماك نعمتي من بيرسبوليس الإيراني، حسين كنعاني من بيرسبوليس، شجاعي خليل من بيرسبوليس، عوض خميس، أحمد نور من بيرسبوليس، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري، بشار رسن من بيرسبوليس، مهدي عبدي من بيرسبوليس، عبدالرزاق حمدالله”.

وخلال الفترة المقبلة، ستتجه إدارة العالمي للاستغناء عن بعض اللاعبين وإعارة بعضهم وذلك للتعاقد مع الصفقات البديلة على أعلى مستوى، خاصة أن جمهور العالمي شعر بالحزن بعد الخروج الآسيوي كون الفريق كان مرشحًا للوصول إلى النهائي والتتويج بـ دوري أبطال آسيا مثل الهلال في العام الماضي.

20 لاعبًا يستعدون للرحيل عن العالمي

وسيتجه العالمي للاستغناء والإعارة مع 20 لاعبًا بالفريق الكروي الأول قبل انطلاق الموسم الجديد وفقًا لـ “الرياضية”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أقر مسبقًا بأن قائمة الفريق لا تتخطى الـ30 لاعبًا خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

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