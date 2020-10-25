خواطر عن الحياة السعيدة

الشعور بالسعادة والفرح تعد من المشاعر التي تجعل حياة الإنسان جميلة ودائمًا يبحث الكثيرون عن خواطر عن الحياة السعيدة حيث يوجد الكثير من الخواطر التي تصف شعور الإنسان عندما يكون متمتعًا بالبهجة والسعادة والرضا.

خواطر عن الحياة السعيدة

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح خواطر عن الحياة السعيدة حيث توجد الكثير من الخواطر التي تعبر عن حياة الإنسان السعيد الذي يشعر بالتفاؤل والرضا، ومن ضمن هذه الخواطر ما يلي

عندما تكون روحك جميلة فأنت تكون قادر على أن ترى كل الكون جميل فلو التفت حولك ونظرت لنفسك فسوف ترى كل أسرار الفرح ومفاتيح السعادة في يدك ولكنك تغفل عنها فنحن لا ندرك أننا في سعادة وعندما نفقد أسبابها فنحن فقط القادرين أن نحول حياتنا للأفراح أو نحولها إلى أحزان.

أشتاق إليك لأنني أنت وأنت روحي والحقيقة الوحيدة في حياتي.

لا يستطيع أحد الركوب على ظهرك إلا عندما تكون منحنيًا.

مثلما دخلت لحياتك بهدوء سوف أخرج أيضًا منها بهدوء بلا عودة فقد انتهى موسم الحب المستحيل وسوف أجهض البطن الحامل لجنين الحب المستحيل، وسوف أبدأ بممارسة مهنة النسيان وسألتزم بعهودي.

الحياة عبارة عن رواية جميلة فقم بقراءتها حتى النهاية ولا تتوقف أبدًا عند أي سطر حزين بها، فمن الممكن أن تكون النهاية جميلة.

يوجد بين أضلعي قلب ينبض بحبك ويشعر بك ويتمناك ويحتاج إليك بحجم السماء وأكثر.

من الجميل أن تتعلم من دروس الحياة ولا تحتفظ بأي شيء سوى الذكريات الجميلة مع الآخرين، كما يجب أن تتعلم السذاجة والعفوية في التعامل مع الوجوه الجديدة بدون أن تعرض نفسك للخداع والاستغلال الذي يوقعك في مهاوي الطريق.

الحب هو النغم الذي يعزفه الأحباب على أوتار الفرح، كما أنه أيضًا دفء القلوب وشمعة الوجود وسلاسل وقيود وبالرغم من ذلك حيث يحتاج إليه الكبير قبل الصغير فالحب لا يولد ولكنه يخترق العيون مثل البرق الخاطف.

السعادة لا تشترى ولا تباع فهي فقط مفتاح الحياة الرائعة والجميلة ويجب أن نؤمن بأقدارنا وأرزاقنا فحياتنا هي ملك لنا وبأيدينا نستطيع أن نجعلها حزينة وبأيدينا أيضًا أن نجعلها سعيدة وجميلة فابتسم في وجه الصغير حتى تستمد من عينه السعادة واحنو على اليتيم بدون تكبر ولا تظهر له الشفق وسوف ترى في عينيه كل السعادة والحب وساعد المرأة العاجزة في عبور الطريق وصعود المواصلات وعندما تدعو لك بدعوة جميلة سوف تشعر حينها بالسعادة قل يا رب يا مفرج الهموم والكروب وادعي لأخيك ولكل مسلم وسوف تشعر وقتها فقط بالسعادة.

بعد أن أحببتك تغيير كل شيء في هذا الكون وتوقفت الأرض عن الدوران وأصبح النهر مالح والبحر عازب والشمس قمارًا والقمر وشمسًا وتغير طعم قهوتي وعدت إلى زمن ولادتي ورأيت الليل مثل الأنوار وأطلق سراح جميع الأسرار وبعد أن أحببتك أرجو من الله أن يحمي قلبي من كل الأخطار.

عندما تفقد مالك فبذلك يكون قد ضاع منك شيء له قيمة وعندما تفقد شرفك فبذلك يكون ضاع منك شيء لا تستطيع أن تقدره بقيمة وعندما تفقد الأمل فبذلك قد ضاع منك كل شيء.

الإنسان الناجح هو الذي يقوم بغلق فمه قبل أن يقوم الناس بغلق آذانهم ويقوم بفتح أذنيه قبل أن يقوم الناس بفتح أفواههم.

الحياة قصيرة جدًا بالنسبة للأشخاص الذين يدركون أن هذا العالم سوف ينتهي في يوم ما ولا محالة من ذلك.

كنت أرغب أن ابتعد عن لعبة الحياة والموت تمامًا ولا أرغب أن أكون طبيبًا وضابطً.

عبارات عن السعادة

بعد أن تعرفنا على خواطر عن الحياة السعيدة فيجب أيضًا أن نتعرف على عبارات عن السعادة حيث توجد الكثير من العبارات التي تعبر عن السعادة، فالسعادة تعد من أكثر الأشياء التي يرغب الكثيرون الحصول عليها، ومن ضمن هذه العبارات ما يلي:

يظن الناس أن الإحساس بالسعادة يكون بسبب النجاح، ولكن العكس صحيح فالنجاح هو نتيجة الشعور بالسعادة.

السعادة لا يقوم الطعام بصناعتها وحده ولا الزهور والحسد ولا الثياب الغالية وإنما يصنعه حب لا توجد نهاية له.

من الممكن أن تقوم بشيء لا يستطيع أن يجلب لك السعادة ولكن لا توجد سعادة بدون أن تقوم بفعل شيء.

السعادة المفرطة مثل الحزن تمامًا تضيق بها النفس لو لم نشارك بها أحد.

البحث عن السعادة هي إحدى مصادر عدم السعادة.

لا أحد له الحق في أن يستهلك السعادة بدون أن ينتجها.

الوحدة مثل السعادة مصدرها نحن.

أكبر عائق للوصول للسعادة هو انتظارنا للسعادة الكبرى.

حكم عن السعادة

توجد بعض الأحكام التي تدل على السعادة، ومن ضمنها ما يلي:

لو أردت السعادة أن تنظر لأي شخص قسم له أكثر منك ولكن أنظر لمن قسم له أقل منك.

لو لم تستطيع الحصول على كل شيء تريده فكر في الأشياء التي لن تحصل عليها ولم تكن ترغب في أن تحدث لك.

السعادة ليست أن تمر بالألم وألا تواجه المشاكل والصعاب، ولكن السعادة هي أن تحافظ على هدوء أعصابك وتتفاءل وتواجه كل الآلام والمشاكل والصعاب التي تواجهك في حياتك.

السعيد يستطيع أن يرى الحاضر أفضل أيامه فالشخص المتفائل يستطيع أن يرى مستقبله أفضل من حاضره ولكن المتشائم فهو ينظر للماضي ويعتبره أفضل أيامه ولا يستطيع أن يرى مستقبله إلا قاتمًا.

حتى لو امتلك الإنسان المال وتمتع بالصحة والعافية لن يستطيع التوقف عن التساؤل إن كان سعيدًا أم لا.

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