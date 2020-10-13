دراجة جديدة بنظام متقدم ومضاد للسرقة وGPS

المواطن - متابعة

كشفت شركة Reevo Bikes البريطانية، عن دراجة كهربائية ذكية وبمواصفات متطورة، تجعلها ضد السرقة.

وقالت الشركة: إن الدراجة الكهربائية تتميز بتصميم جديد، ونوع جديد من العجلات ليس لها محاور في المكابح، حيث بدلًا من الاعتماد على المحور المركزي والمكابح، تدور الإطارات على حامل بطول الإطار الثابت، وينتج عن هذا عجلة مجوفة تخلق مساحة للتخزين.

كما تتميز دراجة Reevo بنظام متقدم ومضاد للسرقة، حيث تحتوي على حاجز ثلاثي غير قابل للاختراق، وتحتوي المقابض على قارئ بصمة الأصبع وقفل.

وتستخدم الدراجة نظام الملاحة GPS للتوجيه أثناء قيادتها، مما يتيح لمستخدمها متابعة تنقله من هاتفه للوصول إلى وجهته.

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