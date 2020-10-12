درجة الحرارة في الرياض 17 مئوية وأمطار متوقعة غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تصل درجة الحرارة في الرياض غدًا الثلاثاء إلى 17 درجة مئوية للصغرى و32 درجة للعظمى مع تزايد الفرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة التي تثير الأتربة وتحد الرؤية.

درجة الحرارة في الرياض اليوم

وسجلت درجة الحرارة العظمى في الرياض اليوم 32 درجة في حين من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى اليوم 32 مئوية.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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