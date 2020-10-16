دعوة لمقاطعة الحلاقين الأتراك بعد المقطع البذيء

المواطن - الرياض

طالب العديد من المواطنين بمقاطعة الحلاقين الأتراك بعد مقطع فيديو بذيء تم تداوله عبر مواقع التواصل يظهر فيه أحد العمالة الأتراك يبصق على رأس زبون داخل محل الحلاقة.

مقاطعة الحلاقين الأتراك

وأكد المواطنون أن مقاطعة المنتجات التركية يجب ألّا تقتصر على وقف شراء السلع والبضائع التركية فقط، بل يجب أن تشمل كذلك المحلات والمطاعم والمقاهي التي يعمل بها الأتراك أو التي تقدم وجبات تركية.

في البداية قال عيسى الفيصل : “تذكروا أن تركيا سخّرت كل مكائنها الإعلامية لتشويه صورة القيادة السعودية، تذكروا ما فعله الأتراك بالسياح السعوديين في تركيا.. تذكروا إساءاتهم للشعب السعودي كافة.. تذكروا تشويههم للدين الإسلامي بأفعال الإخونج وغيرهم”.

حملة مقاطعة المنتجات التركية

يأتي هذا فيما تتواصل حملة مقاطعة المنتجات التركية في السعودية ودول الخليج العربي بالتزامن مع الدعوة لمقاطعة الحلاقين الأتراك، حيث قال الكاتب إبراهيم السليمان: “لندعم منتجاتنا الوطنية أولًا، ثم منتجات الخليج والدول العربية، ولنجعل من المنتجات التركية ذكرى سبق أن مرت على الوطن العربي”.

وتابع السليمان: “طالما أن كامل القطيع في كل الدول ينبح فاعلم عزيزي السعودي أنك بمقاطعتك للمنتجات التركية في “سوقك المحلي” قد آلمتهم وجعلت منهم كلابًا نابحة لا تملك من أمرها إلا النباح فالأمر بيدك لا بيدهم”.

السعودية أمانة في أعناق الجميع

بدوره قال رجل الأعمال سامي الطويل: “قاطعوهم أينما ثقفتموهم … أي ريال تدفعه لشراء بضائعهم سيعود بالضرر عليك وعلى الأخرين… السعودية أمانة في أعناق الجميع… قدموا رسالة واضحة أن من يفكر بمعاداة السعودية أو التطاول عليها سيكون مصيره نفس مصير تركيا.”

تفاعل مشاهير التواصل

وبدأت بعض المحال والمراكز التجارية في إزالة المنتجات التركية من على الأرفف وإعلان ذلك على المستهلكين عبر وضع شعار حملة مقاطعة المنتجات التركية.

وتفاعل العديد من مشاهير التواصل مع الحملة معبرين عن دعمهم للمحال التي ساهمت بها من خلال تقديم إعلانات مجانية لهذه المتاجر.

وقال “نايفكو” : قررنا كمجموعة سعوديين في الشبكات الاجتماعية تقديم الإعلان مجانًا عن مبادرات التجار المشاركين ودعم أعمالهم عبر منصاتنا، والمجال مفتوح للجميع.

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