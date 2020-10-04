دكتارين لعلاج التهابات الفم واللثة

يستخدم دكتارين لعلاج التهابات الفم واللثة وهو عبارة عن جل لعلاج الفطريات التي تتواجد في الفم واللثة حيث يشمل مادة ميكونازول وهي مادة من فئة ايميدازول ولها فاعلية في التخلص من البكتيريا.

دكتارين لعلاج التهابات الفم واللثة

يستخدم دكتارين لعلاج التهابات الفم واللثة والفطريات وبصورة خاصة التي تصيب الفم حيث أن المادة الفعالة التي يحتوي عليها وهي الميكونازول تعمل على مواجهة هذه الفطريات للقضاء عليها بصورة سريعة.

والفطريات وبصورة خاصة التي تصيب الفم حيث أن المادة الفعالة التي يحتوي عليها وهي الميكونازول تعمل على مواجهة هذه الفطريات للقضاء عليها بصورة سريعة. يتم وضع جل دكتارين على المكان المصاب بطريقة مباشرة بالإضافة إلى غسل اليدين جيدًا قبل وضع الجل بالفم.

يعمل دكتارين جل على حماية الأسنان من التعرض إلى أي نوع من أنواع الفطريات ويتم ذلك من خلال فرك طقم الأسنان بالجل لمن يرتديه وبصورة خاصة كبار السن.

يتوقف عدد جرعات استعمال دكتارين جل على الجرعات المحددة من خلال الطبيب المختص بدون مخالفة تعليمات الطبيب.

في الغالب يتم استعمال دكتارين جل بعد تناول الوجبات بصورة يومية ولكن يرجع هذا الأمر إلى الطبيب المعالج.

يستخدم دكتارين لعلاج التهابات الفم واللثة وبصورة عامة الفطريات الجلدية ومن أهمها: فطريات الخمائر بعض الجراثيم البكتيريا.

دكتارين جل لحديثي الولادة

يستخدم دكتارين لعلاج التهابات الفم واللثة لدى الأطفال حديثي الولادة حيث يعتبر آمن بشكل كبير ولا يتسبب في حدوث أي ضرر لهم.

لدى الأطفال حديثي الولادة حيث يعتبر آمن بشكل كبير ولا يتسبب في حدوث أي ضرر لهم. يجب أخذ الحيطة عند استعمال دكتارين جل لحديثي الولادة خوفًا من اختناق الطفل.

دكتارين جل له طريقة استخدام محددة لدى الأطفال حديثي الولادة حيث يتم وضعه في المنطقة الخلفية لحلق المولود.

تنقسم الجرعة المطلوبة إلى أجزاء صغيرة مع الحرص على تنظيف اليدين بصورة جيدة قبل الاستعمال.

دكتارين للرضع

من خلال موقع المواطن نوضح الاستخدام الصحيح للعقار دكتارين للرضع:

تفضل بعض الأمهات وضع دكتارين جل على منطقة الثدي حتى يأخذها الرضيع مع اللبن ولكن يعتبر هذا الأمر خاطئ لأن الأطباء يمنعون استعمال الجل على الثدي بصورة مباشرة.

يجب الحذر بصورة جيدة عند استعمال دكتارين جل للرضع حرصًا على عدم إيذائهم وتكون الجرعات بشكل محدد ودقيق.

يجب إعطاء الطفل الجرعات على حسب العمر مع استشارة الطبيب المعالج في معرفة الكمية المناسبة لعمر الطفل المصاب.

جينو دكتارين للحامل

يعتبر جينو دكتارين بديل صيدلاني آخر من الدكتارين على شكل كريم ويشمل نفس المادة الفعالة الميكونازول

يتواجد جينو دكتارين على شكل لبوس أيضًا ويستخدم في علاج الفطريات المهبلية وبصورة خاصة الناتجة عن مرض المبيضات والكانديدا وعدوى الخميرة.

يستخدم جينو دكتارين لعلاج التهابات الفم واللثة وبصورة خاصة الفطريات الناتجة عن الإفراط في تناول المضادات الحيوية.

وبصورة خاصة الفطريات الناتجة عن الإفراط في تناول المضادات الحيوية. الملابس الضيقة تتسبب في الإصابة بالفطريات.

يستخدم جينو دكتارين للمرأة الحامل عند التعرض إلى الفطريات وبصورة خاصة المرأة الحامل حيث تعتبر أكثر عرضة لهذه الفطريات.

يمتنع استخدام جينو دكتاريت بدون اللجوء إلى الطبيب المختص أو استعماله بدون وصفة طبية وبصورة خاصة للمرأة الحامل حفاظًا على صحتها وصحة جنينها.

بعض الدراسات التي تخص تأثير هذا العلاج على المرأة الحامل أكدت أن الميكونازول ليست له أي آثار ضارة على الحيوانات التي تمت التجربة عليها.

يجب توازن جميع الأخطار والفوائد حيث إذا كانت الفوائد المحتملة أكبر من الأضرار الناتجة تتمكن من استعمال جينو دكتارين للمرأة الحامل.

دكتارين كريم

يستخدم دكتارين كريم لعلاج عدوى القدم الرياضي التينيا القضاء على بعض الفطريات التي يصاب بها الإنسان لأسباب كثيرة.

يستخدم دكتارين كريم باستشارة الطبيب ولا يمكن استخدامه بدون استشارة الطبيب.

يجب تنظيف المكان المصاب بصورة جيدة قبل استعمال دكتارين كريم.

يجب فصل فوط محددة للمريض ولا يمكن استعمالها مع الأشخاص المرافقين له حتى تتجنب انتشار العدوى.

يتم وضع طبقة رقيقة من الكريم على المنطقة المصابة مع فرك هذه المنطقة بصورة جيدة حتى تصل إلى كل جزء منها.

يجب فصل الملابس والمناشف التي تخص المريض عند الغسيل حتى تتجنب انتشار العدوى.

يجب تنظيف المنطقة المصابة بصورة يومية مرتين بحد أدنى.

يحذر ارتداء ملابس ضيقة فوق المنطقة المصابة خوفًا من ازدياد الإصابة.

كريم دكتارين للمهبل

يستخدم دكتارين كريم للقضاء على الفطريات المهبلية التي تصاب بها المرأة ولا يرتبط هذا الأمر بعدم الهتمام بهذه المنطقة أو نظافتها ولكن قد يكون الإفراط في استعمال العديد من منتجات العناية بهذه المنطقة سبب في الإصابة بالفطريات.

يعتبر ارتداء الملابس الداخلية الضيقة يتسبب في الإصابة بالفطريات ويتم استعمال دكتارين كريم للقضاء على الفطريات بناًء على وصفة الطبيب المختص لطريقة استعمال هذا المنتج.

موانع استخدام دكتارين

يوجد العديد من الأمور التي يمنع فيها استعمال دكتارين جل ومن أهمها:

يتجنب استخدامه من يعاني من حساسية مادة الميكونازول أو كافة مشتقات هذه المادة مع الابتعاد عن حدوث أي مضاعفات غير مرغوب فيها.

يمنع استعمال دكتارين جل لكافة مرضى الكبد.

لا يتعمل دكتارين جل مع بعض أنواع الأدوية المحددة التي يحددها الطبيب المعالج حتى يتجنب حدوث المضاعفات الخطيرة للمريض.

اضرار كريم دكتارين

التعرض إلى اضطراب في الجهاز الهضمي.

الشعور بالقيء والغثيان والتعرض إلى الإسهال.

تشنجات في البطن حكة وهرش.

جرعات كريم دكتارين

الجرعة الاعتيادية: أخذ كمية من الكريم تتناسب مع المنطقة المصابة ويتم توزيعها برفق مع التدليك البسيط ويتم تطبيق ذلك مرة أو مرتين على مدار اليوم.

مدة العلاج من أسبوعين حتى ثلاثة شهور.

تبتعد ملامسة الكريم عن العينين.

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