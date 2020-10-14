دلما ملحس رئيسًا لـ لجنة الرياضيين في الألعاب الآسيوية 2030

المواطن - مروة نبيل

عُينت الفارسة دلما ملحس رئيسًا للجنة الرياضيين الاستشارية المشكلة حديثًا في ملف استضافة الرياضة منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2030.

دلما ملحس تترأس اللجنة

وكشف حساب الرياض 2030 الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن اختيار دلما ملحس الحاصلة على أول ميدالية أولمبية نسائية كرئيس للجنة الرياضيين، وتعيين العداء عبدالله أبكر نائبًا لها.

وتُعتبر دلما ملحس أول امرأة سعودية تنجح في التتويج بميدالية أولمبية في منافسات دورة ألعاب الشباب، وذلك في نسخة عام 2010 التي أقيمت في سنغافورة.

وعلقت دلما على اختيارها لهذا المنصب قائلة: “يشارك عدد متزايد من النساء في الرياضة في جميع أنحاء آسيا والسعودية وستكون دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030 بمثابة منصة لإلهام جمهور جديد، حيث ستلعب لجنة الرياضيين دورًا رئيسيًا في تحقيق هذه الرؤية”.

لجنة الرياضيين في الألعاب الآسيوية 2030

ومن المقرر أن تعمل لجنة الرياضيين في ملف الرياض 2030 على تقديم المشورة في القضايا المتعلقة بالرياضيين من حيث التدريب والرفاهية وتصميم الأماكن، كما تتيح اللجنة للرياضيين الحاليين والسابقين المساهمة في تطوير بيئة الرياضة السعودية والآسيوية.

وكان وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أعلن مؤخرًا عن التقدم رسميًّا بملف ترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، متمنيًا أن يكون بحجم طموحات الجميع، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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