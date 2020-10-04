دواء دومبي لعلاج انتفاخ البطن

عندما يصاب البعض ببعض الوجع في بطنه فإنه يلجأ لاستخدام دواء دومبي لعلاج انتفاخ البطن وهذا الدواء مخصص لمنع حدوث الترجيع وبخاصة عند السفر.

دواء دومبي لعلاج انتفاخ البطن

من خلال موقع المواطن الذي يوضح لنا ذلك الدواء والذي هو موجود في الصيدليات وذلك على كل أقراص أو حبوب يتم تناولها من خلال الفم.

ودواء دومبي لعلاج الانتفاخ يعد من الأدوية الآمنة جدًا على صحة الإنسان حيث أن المادة الفعالة الأساسية الموجودة في ذلك الدواء هي مادة دومبيريدون وهي مادة رئيسية تعمل بشكل أساسي على منعها لعمل المستقبلات الخاصة بمادة الدوبامين.

ونتيجة لعمل تلك المادة الفعالة الهامة فإن ذلك الأمر يؤدي لحدوث تقليل الحركة القوية في الأمعاء والمعدة والتي ينتج عن تلك الحركة حدوث الترجيع وبالتالي أخذ هذا الدواء يعمل على منع حدوث هذا التقيؤ.

ويحتوي القرص الواحد من دواء دومبي لعلاج انتفاخ البطن على حوالي عشرة ملجم من مادة الدومبيريدون.

هذا ويوجد أيضًا بالصيدليات دواء دومبي عبارة عن دواء للشراب يمكن تناوله أيضًا عن طريق الفم ويحتوي كذلك على المادة الفعالة للأقراص ولكن مقدار المادة الفعالة به حوالي واحد ملجم من مادة الدومبيريدون.

الوضع التصنيفي لـ دواء دومبي لعلاج انتفاخ البطن

مكن تصنيف ذلك الدواء كما يلي:

الوصف الدقيق لهذا الدواء أنه يعمل كدواء مضاد لعملية الترجيع ويعمل بالأساس على مقاومة الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي والأمعاء بجسم الإنسان.

ما هي الدواعي لاستعمال دواء دومبي لعلاج الانتفاخ

يستطيع أي شخص أن يتناول هذا الدواء ولكن تحت استشارة الطبيب المعالج وذلك في أي من الحالات التالية:

يمكن تناول ذلك الدواء عندما يشعر المريض بوجود عسر لديه في عملية الهضم وعدم قدرة معدته على هضم الطعام.

في حال إصابة الشخص بحالة من الانتفاخ والشعور الدائم بالتخمة.

عندما يحدث مغص مستمر ولا ينتهي وبخاصة عند تناول الطعام.

في حالة ركوب المواصلات العامة أو أي سيارة فإن الشخص يبدأ بالشعور بدوار في رأسه وينتهي به الحال للتقيؤ.

هو أحد العلاجات الفعالة والهامة لمقاومة الحموضة التي تحدث بالمعدة.

ما هي الجرعة الفعالة من دواء دومبي لعلاج انتفاخ البطن

تختلف الجرعة التي يمكن أن تكون مؤثرة وتؤدي الغرض من تناولها وجاء تحديد الجرعة المناسبة من ذلك الدواء على النحو التالي:

في حالة الأشخاص البالغين يتم تناولهم لجرعة مكونة من قرص واحد أو اثنين وهذا بمعدل مرتين في اليوم ولا تزيد عن أربع مرات وهذا بمعدل جرعة كل ست ساعات تقريبًا حتى ضياع أعراض الانتفاخ.

بالنسبة للأطفال فإن الجرعة الصحيحة والمناسبة لهم والتي لا ينتج عنها أي أضرار جانبية تتمثل في تناول الطفل لنصف ملجم لكل كيلوجرام من وزن الطفل على أن تقسم تلك الجرعة على ثلاث أو أربع مرات على مدار اليوم بواقع جرعة كل ست ساعات.

نصائح طبية عند استعمال دواء دومبي لعلاج انتفاخ البطن

توجد على العبوة الخاصة بالدواء بعض التعليمات الإرشادية الهامة والتي لا بد من أخذها في الاعتبار والتي من بينها ما يلي:

يلاحظ جيدًا عندما نقوم باستخدام دواء دومبي للأطفال الذين يقل وزنهم عن ثلاثين كيلوجرام فلا بد أن يكون ذلك تحت استشارة الطبيب المعالج لأن ذلك الدواء يوصي بعدم استخدامه لمن دون ذلك الوزن وذلك للدواء الذي في صورة أقراص أو حبوب.

بينما في حالة الأطفال الذين يقل وزنهم عن ثلاثين كيلوجرام فيمكن معهم استعمال دواء دومبي على هيئة شراب في صورة معلقة حتى لا يسبب لهم أضرار جانبية لأن الدواء المعلق مصمم ليناسب الجهاز الهضمي الخاص بالأطفال.

من الضروري على المريض أن يراعي الوقت المناسب ليأخذ فيه دواء دومبي لعلاج انتفاخ البطن حيث أن الشركة المصنعة للدواء توصي بأن يتم تناول هذا الدواء قبل الأكل بحوالي ثلث إلى نصف الساعة حتى يعطي أكبر فاعليه وتأثير.

بينما عدم اتباع التعليمات الدوائية وأخذ هذا الدواء بين الوجبات أو بعد تناول الوجبة فإن ذلك لا يعطي النتائج المرجوة من هذا الدواء ويبدأ المريض في الشكوى من أن الدواء غير فعال وذلك بسبب أن جزء كبير من المادة الفعالة لا يمتص بعد الأكل مباشرة.

في أي حال من الأحوال توصي الشركة المصنعة بعدم الاستمرار في تناول ذلك الدواء لمدة تزيد عن أسبوع.

ما هي الآثار الجانبية من تناول دواء دومبي لعلاج انتفاخ البطن

تلك الأثار الجانبية ليست شائعة كما أنها قد تظهر في فئة قليلة جدًا ممن يتناولون ذلك الدواء كما أن تلك الأثار ليس بالضرورة أن تظهر كلها معًا ومن تلك الأعراض ما يلي:

قد يشعر الشخص المريض بعد تناوله دواء دومبي ببعض من الدوخة والصداع وقد يتسبب الدواء في تغير لرائحة الفم للشخص المريض.

في بعض الأحيان يحتاج المريض للراحة بعدما يأخذ جرعة الدواء وقد يكون أخذ الدواء أيضًا مصحوبًا بحدوث طفح في الجلد وتهيج فيه وعند السيدات قد يشعرن بثقل في الجسم بأكمله وبخاصة في منطقة الثديين.

من لديهم حساسية للمادة الفعالة الموجودة في هذا الدواء دائمًا ما ينصح لهم باستخدام بدائل أخرى لأن ذلك قد يسبب لهم المزيد من المشاكل الصحية.

الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة الأخرى مثل أمراض السكر وأمراض الضغط وكذلك الالتهابات الكبدية والسرطانات يمنع تناولهم لهذا الدواء.

من لديهم خلل ما في مستوى ترسب أملح البوتاسيوم بالدم يمنعوا من أخذ ذلك الدواء وأيضًا الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الوراثية.

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