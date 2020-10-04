دواعي استعمال دوفاستون لتثبيت الحمل

دوفاستون من الأدوية المعروفة التي تساهم في علاج بعض مشاكل الرحم ولذلك قد تتساءل بعض السيدات عن دواعي استعمال دوفاستون لتثبيت الحمل والآثار الجانبية له والكثير من الأمور المتعلقة به.

دوفاستون لتثبيت الحمل

دوفاستون هو النسخة المصنعة من الهرمون الأنثوي البروجيسترون وله نفس التأثيرات التي يفعلها هرمون الأنوثة بجسم المرأة فهو يساهم في علاج جميع الاضطرابات التي يمكن أن تنشأ أثناء الدورة الشهرية أو قبل نزولها

ويمكن استعمال دوفاستون أيضًا لتثبيت الحمل وتقليل معدلات الإجهاض كما أنه يمكن ان يستعمل في حالة انقطاع الدورة وفي علاج بطانة الرحم المهاجرة وغيرها.

وسوف نبين لكم في هذا المقال على موقع المواطن دواعي استعمال دوفاستون لتثبيت الحمل بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الهامة التي تتعلق بدواء دوفاستون والتي تهتم كل امرأة بالتعرف عليها وذلك في السطور القادمة.

دواعي استعمال دوفاستون لتثبيت الحمل

هناك الكثير من الاستخدامات المعروفة لدواء دوفاستون إضافة إلى تثبيت الحمل وعلاج الإجهاض ومن أهمها ما يلي:

يساعد في تثبيت الحمل لدى السيدات الذين يعانون من مشاكل في الحمل.

يساهم في زيادة الخصوبة لدى السيدات مما يزيد من فرص الحمل بشكل كبير.

يساعد في تقليل ألم الدورة الشهرية.

يمكن استخدامه في علاج بعض حالات العقم عند النساء.

يقلل من الاضطرابات التي يمكن أن تحدث قبل ميعاد الدورة الشهرية.

ينظم مواعيد الحيض إن كانت غير منتظمة.

يقلل من معدلات حدوث الإجهاض لدى النساء.

يقلل من ألم البطن الذي يمكن أن يحدث أثناء الدورة الشهرية.

يساعد في تقليل معدلات الإصابة بنزيف أثناء فترة الحمل مما يجعل الحمل يمر بسلام.

الآثار الجانبية لدواء دوفاستون

بالرغم من أهمية دواء دوفاستون لتثبيت الحمل في علاج بعض المشاكل التي تعاني منها المرأة إلا أنه قد يحدث بعض الأثار الجانبية التي يجب أن نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

يمكن ان يسبب الشعور بغثيان متكرر.

قد تصاب المرأة بانتفاخ في القولون.

الشعور بصداع متكرر.

الشعور بألم في الثديين.

تغير الحالة المزاجية لدى المرأة بشكل كبير.

الشعور بتشوش على الرؤية عند المرأة.

وجود إفرازات من المهبل.

الشعور برغبة شديدة في النوم أو دوخة متكررة.

آثار جانبية خطيرة لدواء دوفاستون

هناك بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن تكون أكثر خطورة على المرأة بشكل عام والتي يجب على كل امرأة أن تتعرف عليها قبل تناول دواء دوفاستون ومن بينها ما يلي:

الشعور بقيء وغثيان مستمر.

الشعور بألم في منطقة البطن.

وجود اصفرار وشحوب في جلد البشرة والعينين.

يمكن أن تصاب المرأة ببقع على البشرة وعلى الوجه أو الإصابة بما يسمى بالكلف.

وجود تكتلات في الثدي.

الشعور بحرقان عند التبول.

يمكن أن تصاب المرأة بتورم في اليدين وتورم في القدمين.

الشعور باكتئاب ونسيان متكرر وضعف بالذاكرة.

الشعور بتعب وإرهاق وعدم الرغبة في فعل أي شيء.

وجود نزيف من المهبل

الإصابة بلون بول داكن.

مضاعفات تناول دوفاستون

يمكن ان تظهر بعض المضاعفات أو الآثار الجانبية الخطيرة جدًا الناتجة عن تناول دوفاستون لتثبيت الحمل وعند ظهورها يجب عليك الرجوع للطبيب بشكل فوري وتلقي العلاج المناسب ومن أهم هذه المضاعفات ما يلي:

يمكن ان تصاب المرأة بصعوبة في التنفس.

نزول دم مع التنفس.

الشعور بدوار شديد ومستمر.

صداع مفاجئ ومؤلم.

الإصابة بحالة من التخليط الذهني.

يمكن أن تصاب المرأة بألم في بعض أجزاء الجسم مثل الصدر أو الفك أو اليدين.

يمكن أن تصاب المرأة بتلعثم في الكلام.

فقدان الرؤية لدى بعض المرضى أو الإصابة بالرؤية المزدوجة.

ومن الجدير بالذكر ان ظهور هذه المضاعفات قد تدل على أن المرأة تعاني من نقص في التروية الدموية في أجزاء الجسم ولذلك يجب عليها الرجوع إلى الطبيب وتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

مخاطر تناول دوفاستون

بالرغم من استخدامات دوفاستون الهامة في علاج مشاكل الرحم بشكل عام إلا أن هناك بعض المخاطر لاستعمال هذا الدواء دون الرجوع إلى تعليمات الطبيب وذلك لأنه من الهرمونات الأستروجينية التي يمكن أن تشكل خطر على المريض إن استعملت بطريقة خاطئة ومن أهم هذه المخاطر ما سنوضحه في الآتي:

يمكن ان يتسبب هذا الدواء في حدوث جلطة بالقلب أو جلطة بالدماغ.

يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالتخثر الدموي.

يزيد من فرصة الإصابة بسرطان الثدي لدى بعض النساء.

فإن كان هناك استعداد وراثي من المرأة للإصابة بمثل هذه الأمراض يجب عليها ان تعلم طبيبها بذلك حتى يتخذ الإجراء المناسب.

التفاعلات الدوائية لعقار دوفاستون

هناك بعض التفاعلات الدوائية لعقار دوفاستون لتثبيت الحمل والتي يمكن أن تقلل من فاعلية الدواء أو تزيد من ظهور الآثار الجانبية ومن بين هذه التفاعلات ما يلي:

لا يفضل تناول دواء دوفاستون إلى جانب تناول كورتيكوستيرويدات فقد تزيد الآثار الجانبية.

يمنع تناوله مع إيتراكونازول حتى لا تؤيد من الأثر الجانبي للعقار.

دواء ريفامبيسين يمكن أن يقلل من مفعول دوفاستون.

لا يستعمل مع دواء هيبركوم حتى لا يقل مفعوله.

يستعمل بحذر مع دواء ليفوثيروكسين حتى لا يسبب مشاكل في الغدة الدرقية.

ينصح بعدم تناول دوفاستون إلى جانب لاموتريجين حتى لا يقل مفعول الهرمون.

يتفاعل مع الأسبرين.

لا يستعمل مع الكلونازيبام.

يمنع استخدامه إلى جانب ميرتازابين.

لا يفضل استعماله مع اسيتالوبرام.

لا يستعمل مع منتجات البروجيسترون.

يمنع الجمع بينه وبين ايبوبروفين.

يمنع تناوله مع الأنسولين.

يمنع استخدامه مع الإريثروميسين.

يمنع استعمال دواء دوفاستون دون استشارة الطبيب وإعلام الطبيب إن كنتي تتناولين أحد الأدوية أثناء تناول هذا الدواء.

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