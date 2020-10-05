دواعي استعمال كارموريت مضاد حيوي

يعتبر كارموريت من أشهر الأدوية التي تساعد في التخلص من مشاكل التهابات الجهاز البولي ولذلك يبحث البعض عن دواعي استعمال كارموريت مضاد حيوي والآثار الجانبية له وأهم المعلومات عن كارموريت.

دواء كارموريت

يعتبر كارموريت من أدوية المضاد الحيوي التي تساهم في علاج أنواع الأمراض التي تنتج عن الإصابة ببعض أنواع البكتيريا المسببة للعدوى ويحتوي على مادة فعالة معروفة باسم تريميثوبريم وهي من أهم المواد القاتلة للبكتيريا إضافة لذلك فهي تعمل على تثبيط مادة التتراهيدرا ومادة الفوليك في الجسم مما يساعد في التخلص من البكتيريا التي يمكن أن تصيب جسم الإنسان.

وهذا الدواء أيضًا يعتبر من الأدوية الفعالة التي تساهم في علاج المشكلات التي يمكن ان تنشأ عن التهاب المسالك البولية وهي تعتبر من المضادات الحيوية الفعالة في القضاء على أي عدوى يمكن أن تصيب الجهاز البولي.

ولذلك سوف نبين لكم من خلال هذا الموضوع على موقع المواطن دواعي استعمال كارموريت مضاد حيوي والكثير من المعلومات الهامة عن دواء كارموريت والتي يجب أن تتعرف عليها وذلك من خلال السطور القادمة.

دواعي استعمال كارموريت مضاد حيوي

كارموريت مضاد حيوي له العديد من الاستعمالات الهامة في علاج بعض الأمراض التي يعاني منها الجسم ومن بينها ما يلي:

يساعد في التخلص من الألم والحرقان والتهابات مجرى البول.

يساهم في التخلص من كثرة الرغبة في التبول.

له دور فعال في التخلص من عدوى المسالك البولية البسيطة.

يقلل من الألم الناتج عن تهيج الغشاء المخاطي الذي يمكن أن يحدث في مجرى البول السفلي.

المادة الفعالة في دواء كارموريت

يتكون كارموريت من بعض المواد الفعالة التي تساهم في قتل البكتيريا المسببة للعدوى ومن بينها:

مادة فينازوبيريدينهيدروكلورايد.

مادة تريميثوبريم.

الجرعة المناسبة من أقراص كارموريت

الجرعة المعتادة من دواء كارموريت هي حوالي قرص مرتين في اليوم.

من الهام جدًا أن تتبع تعليمات الطبيب حول الجرعة المناسبة من دواء كارموريت حتى لا تحدث أي آثار جانبية.

موانع استخدام كارموريت

هناك بعض الأشخاص ممن يمنع عليهم تناول دواء كارموريت لما له من آثار جانبية سيئة على حالتهم الصحية وسوف نوضح ذلك تفصيلاً من خلال الآتي:

يمنع تناول دواء كارموريت للأشخاص الذين يوجد لديهم أي حساسية تجاه مكونات كارموريت.

إذا كان المريض يعاني من قصور في وظائف الكلى يمنع عليه تناول عقار كارموريت.

إن كان المريض لديه فقر دم أو كان يعاني من نقص حمض الفوليك في الجسم.

الآثار الجانبية الناتجة عن كارموريت

يمكن ان تظهر بعض الآثار الجانبية البسيطة عند استعمال دواء كارموريت خصوصًا عندالإفراط في استعماله وهي كالتالي:

يمكن ان يصاب المريض بطفح جلدي.

الشعور بحكة في بعض أجزاء الجسم.

يمكن أن يتغير لون البول إلى لون داكن أو فاقع كالحمر أو البرتقالي.

قد تشعر بصداع في بعض الأحيان.

قد يصاب المريض بفقر دم ونقص عدد كرات الدم البيضاء في الجسم.

الشعور باضطرابات في الجهاز الهضمي وما ينتج عنها من مشاكل في المعدة.

الأعراض الناتجة عن الإفراط في جرعة كارموريت

هناك بعض الأعراض الهامة التي يمكن أن تنتج عن الإفراط في تناول الجرعات ومن بين هذه الأعراض ما يلي:

يمكن ان يصاب المريض بمشاكل في الذاكرة أو حدوث قصور في بعض وظائف العقل ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال إعطاء المريض مادة الميثيلين الأزرق بنسبة من 1 مليجرام إلى 2 مليجرام من وزن الجسم.

ويمكن علاج هذه الحالة أيضًا عن طريق إجراء غسيل معدة إضافة إلى إجراء تدعيم للمعدة.

يمكن أن يصاب المريض أيضًا بقصور في النخاع الشوكي وحينها يجب إعطاء المصاب ليكوفورين بنسبة 5 مليجرام بشكل يومي.

قد يصاب المريض أيضًا عند التفريط فيتناول جرعة كارموفيت بغثيان وقيء متكرر.

هل يمكن استعمال كارموريت أثناء الحمل والإرضاع

كارموريت من أدوية المضاد الحيوي التي يتم استعمالها وتحديد الجرعة المناسبة منها بواسطة الطبيب ولذلك إن كنتي حامل أو ترضعي طفلك طبيعيًا عليكِ الرجوع إلى الطبيب أولا قبل تناول هذا الدواء حتى لا تعرضين طفلك أو جنينك للخطر حيث أنه لا توجد أي أبحاث تؤكد مدى سلامة هذا الدواء في فترة الحمل والإرضاع.

التفاعلات الدوائية لعقار كارموريت

يمكن أن يتفاعل دواء كارموريت مع مادة الفينيتوين إن تم استعمالهم معًا في ذات الوقت فقد يساعد ذلك على تركيز مادة الفينيتوين في الجسم مما قد يضر بصحة الإنسان بشكل عام.

احتياطات استعمال كارموريت

إذا وجدت بعض الأعراض مثل احتقان الحلق أو الإصابة بارتفاع درجة الحرارة فهذا يعد دليل على وجود اضطرابات خطيرة في كرات الدم.

عند وجود اضطرابات في الدم يجب على المريض القيام بفحص دم شامل مع وقف استخدام دواء كارموريت.

يتم استعمال هذا الدواء بحذر شديد لدى المرضى الذين يعانون من نقص في بعض الأحماض في الجسم مثل حمض الفوليك.

يحذر استعمال هذا الدواء لمرضى القصور الكلوي الشديد.

يجب أن يستعمل بحذر لمن يعانون من اضطرابات او مشاكل في الكبد.

طريقة حفظ دواء كارموريت

يجب حفظ دواء كارموريت بعيدًا عن متناول الأطفال.

يحفظ هذا العقار في درجة حرارة لا تتعدى 30 درجة مئوية.

يحفظ في مكان جاف وبارد.

يجب حفظ هذا الدواء بعيدًا عن الحرارة المباشرة لأشعة الشمس.

الشركة المنتجة لدواء كارموريت

دواء كارموريت من إنتاج شركة ممفيس للصناعات الدوائية.

سعر دواء كارموريت

كارموريت يتواجد في الأسواق بتركيز 25 مليجرام بسعر 5.4 جنيه مصري.

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