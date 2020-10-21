دوري أبطال أوروبا.. 6 انتصارات وتعادلان

المواطن - مروة نبيل

شهدت المباريات التي أُقيمت، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021، تحقيق 6 انتصارات وتعادلين، ويُعد فوز مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان هو الأبرز.

انطلاق البطولة بـ8 مباريات:

وتأخر انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؛ نظرًا لتوقف النشاط الرياضي في العالم لعدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود المسابقات مرة أخرى؛ ويتوج بايرن ميونيخ الألماني باللقب على حساب سان جيرمان.

ومن المقرر أن تُستكمل مباريات هذه الجولة، مساء يوم الأربعاء، حيث ستُقام 4 مواجهات قوية، ومن أبرزها قمتي بايرن ميونيخ ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي أمام أياكس أمستردام الهولندي.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا:

وجاءت نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا كالتالي؛ فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس على مضيف دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون رد سجلهما مهاجمه الإسباني ألفارو مورتا في الدقيقتين 46 و84.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب بروج البلجيكي من الفوز على مضيفه زينيت الروسي بهدفين مقابل هدف، وسجل الثنائية إمانويل بونافنتور دنيس وتشارليز دي كيتيلايري، فيما أحرز إيثان هوفارث هدفًا بالخطأ في مرماه.

وفاز لاتسيو على ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3/ 1، وسجل ثلاثية الفريق الإيطالي تشيرو إيموبيلي ولويز فيليبي وجين دانييل أكبا أكبرو، فيما أحرز هالاند هدف الفريق الألماني، وفاز لايبزيج على ساطنبول باشاكشهر بثنائية خوسي تاسيندي.

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة رين ضد كراسنودار، حيث تقدم الفريق الفرنسي عن طريق ثيوسون سيباتشو قبل أن يُحرز كريستيان راميريز التعادل، فيما انتهت مواجهة تشيلسي ضد إشبيلية بالتعادل السلبي.

سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد:

وخطفت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي التي أُقيمت على ملعب “حديقة الأمراء” الأنظار إليها، باعتبارها من أقوى مباريات اليوم الأول في دوري الأبطال.

وتقدم مانشستر يونايتد أولًا من ركلة جزاء سجلها البرتغالي برونو فرنانديز في الدقيقة 23، قبل أن يمنح أنتوني مارسيال باريس سان جيرمان التعادل في الدقيقة 55 بعدما هز شباك فريقه بالخطأ، قبل أن يحرز ماركوس راشفورد هدف الفوز في الدقيقة 87.

برشلونة ضد فيرينكفاروسي:

وتألق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد فيرينكفاروسي، حيث نجح الفريق الكتالوني في افتتاح مشواره بالنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بتحقيق فوز كبير بنتيجة 5/ 1.

وأحرز خماسية برشلونة ضد فيرينكفاروسي كل من؛ ليونيل ميسي، أنسومان فاتي، فيليب كوتينيو، بيدري وعثمان ديمبلي في الدقائق 27، 42، 52، 82 و89، فيما سجل إيجور خاراتين هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 70.

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