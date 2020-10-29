دوري محمد بن سلمان.. الباطن والرائد لا يعرفان التعادل

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب نادي الباطن، مساء اليوم الخميس، مباراة الباطن والرائد ضمن منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن والرائد

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الباطن والرائد في دوري المحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للفريق الريداوي.

ولعب الباطن والرائد 6 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي مواجهة، حيث تمكن السماوي من الفوز مرة واحدة، فيما نجح الفريق الريداوي في تحقيق الفوز 5 مرات.

مباراة اليوم

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحقيق فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما يطمح الرائد لمواصلة نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق السماوي المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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