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دوري محمد بن سلمان.. الباطن والرائد لا يعرفان التعادل
قبل مباراتهما المرتقبة بالجولة الثالثة

دوري محمد بن سلمان.. الباطن والرائد لا يعرفان التعادل

2020/10/29
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان.. الباطن والرائد لا يعرفان التعادل جانب من مباراة سابقة
المواطن - مروة نبيل
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1 الباطن والرائد
1.1 مباراة اليوم

يحتضن ملعب نادي الباطن، مساء اليوم الخميس، مباراة الباطن والرائد ضمن منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن والرائد

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الباطن والرائد في دوري المحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للفريق الريداوي.

ولعب الباطن والرائد 6 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي مواجهة، حيث تمكن السماوي من الفوز مرة واحدة، فيما نجح الفريق الريداوي في تحقيق الفوز 5 مرات.

الباطن والرائد
جانب من مباراة سابقة

مباراة اليوم

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحقيق فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما يطمح الرائد لمواصلة نتائجه الإيجابية وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق السماوي المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

الباطن والرائد
تاريخ مواجهات الفريقين

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