دوري محمد بن سلمان .. الفتح يُسقط العين برباعية بـ مباراة مثيرة

المواطن - محمد سمعه

انتهت منذ قليل مباراة الفتح ضد العين في الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفتح برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة جمعت بين الفريقين.

الشوط الأول من مباراة الفتح والعين بـ دوري محمد بن سلمان

وبدأت الإثارة منذ الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، حيث أحرز نواف البوشل الهدف الأول لـ الفتح بالدقيقة الثالثة، ثم نجح فريق العين في إحراز هدف التعادل بالدقيقة الثانية والثلاثين عبر اللاعب دوس سانتوس.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الإثارة يرتفع معدلها في الشوط الثاني

واستمر معدل الإثارة في المباراة إلى ازدياد، حيث تمكن العين عبر اللاعب محمد فؤاد من إحراز الهدف الثاني في شباك الفتح بالدقيقة الـ65.

وكشر الفتح عن أنيابه، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف عبر كل من المغربي مراد باتنا هدفين في الدقيقتين الـ82 والـ90، بينما سجل غوستاف ويخايم الهدف الرابع للنموذجي بالدقيقة الـ89.

وأصبح رصيد الفتح بعد الفوز 7 نقاط في صدارة دوري المحترفين، أما رصيد نادي العين فتجمد عند صفر من النقاط في المركز السادس والأخير في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مباراة الفتح والعين أُقيمت على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

وسيواجه الوحدة، فريق الفيصلي في اللقاء الثاني اليوم الجمعة في الدوري، حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

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