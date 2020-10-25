دور بيليتش في صفقة انتقال أحمد حجازي إلى الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

اقترب نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي من حسم صفقة مدافع وست بروميتش الإنجليزي والمنتخب المصري الأول، أحمد حجازي قبل ساعات على نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

الاتحاد يستهدف ضم حجازي

وارتبط اسم احمد حجازي بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة العميد بتدعيم صفوفه بصفقة دفاعية مميزة، منذ رحيل المغربي مروان دا كوستا وعدم ظهور برونو أوفيني بالمستوى المتوقع.

وعلى الرغم من اقتراب مدافع المنتخب المصري من الانضمام إلى العميد، إلا أن الصفقة كانت مهددة بالفشل بعد تسرب تفاصيلها إلى الإعلام، ونظرًا لطلبات اللاعب المادية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دور بيليتش في الصفقة

وأكدت تقارير أن أحمد حجازي وافق على الانضمام إلى الاتحاد رسميًا، بعدما تلقى عرضًا مغريًا مؤخرًا، كما تواصلت الإدارة مع وست بروميتش وحصلت على موافقتها لبدء المفاوضات بشكل رسمي مع المدافع الدولي.

وتابع موقع ” FilGoal” المصري: “ووافق وست بروميتش على العرض السعودي الذي يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين يورو، خاصة مع تبقي موسمين فقط في عقد المدافع صاحب الـ29 عامًا”.

وأضاف: “ورغم أن رغبة حجازي كانت الاستمرار مع وست بروميتش خاصة بعد عودة الفريق للبريميرليج، إلا أن الجلسة التي عقدها مع سلافين بيليتش المدير الفني عجلت بقرار الرحيل”.

وواصل: “وأخبر بيليتش مدافعه المصري بأنه لا يضمن له المشاركة بصفة أساسية إذا استمر مع الفريق، وبالتالي الأفضل سيكون رحيله إلى اتحاد جدة، كما تحدث له للاعبه حجازي بشكل إيجابي عن نادي الاتحاد الذي سبق له تدريبه والمعيشة في جدة”.

مسيرة مميزة

ويملك حجازي صاحب الـ29 عامًا، مسيرة مميزة وخبرات كبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف الإسماعيلي، قبل أن يحترف في نادي فيورنتينا الإيطالي، ولعب على سبيل الإعارة في فريق بيروجيا.

وانتقل إلى النادي الأهلي المصري، ومنه إلى الدوري الإنجليزي من بوابة وست بروميتش عام 2017، وقدم المدافع الدولي مستوى مميزًا مع الفريق وساهم في صعوده إلى البريميرليج هذا الموسم.

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