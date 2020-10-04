ديكساترول قطرة لعلاج التهابات العين

عندما يصاب أحد بالتهاب في العين فإنه ينصح باستخدام ديكساترول قطرة لذلك يبدأ في البحث عن كل ما يخص ديكساترول قطرة لعلاج التهابات العين من حيث التركيبة والتحذيرات والسعر وحجم العبوة.

ما هو التهاب العين

هو عبارة عن أحساس الشخص بأنه يريد الحكة في عينيه مما يترافق معه الاحمرار والتورم وزيادة إفراز السوائل التي تحمي العين لدرجة إذا أستيقظ من النوم وجد تلك السوائل متيبسة حول الرموش هذا الالتهاب ناتج من تعرض العين لعدوى جرثومية أو بكتيرية أو نتيجة تعرض العين لأتربة.

كما أن التهاب العين أحيانًا يحدث بشكل متكرر ومنتظم وفي أوقات محددة وهذا ما نسميه بالتهاب العين الموسمي مثل الرمد الربيعي الذي يصيب العين نتيجة تعرضها لحبوب اللقاح المتناثرة في الهواء أثناء فصل الربيع.

ما هو تركيب قطرة ديكساترول

بين موقع المواطن المادة الفعالة في هذا العقار وهي مادة الديكسا ميثازون وتوجد في القطرة بمقدار واحد ملي جرام كما يوجد ثلاثة ونصف ملي جرام من مادة نيومايسين بالإضافة إلى ستة الآلاف وحدة دولية من مادة بوليميكسين كبريتات.

كما يوجد مواد اخرى مضافة للقطرة وهي مواد غير فعالة مثل هيدروكسي بروبيل ميثيل سليلوز وبنزالكونيم كلوريد وكلوريد الصوديوم ادبيت ثنائي الصوديوم وحمض كلوريد الهيدروجين وماء معدل للحقن وبولي سوربات 80 وهيدروكسيد الصوديوم.

دواعي استعمال قطرة ديكساترول

مصابين التهاب العين الناتج عن بكتيريا أو عدوي ينصحه طبيبه باستخدام هذه القطرة لأنها قادرة على التخلص من هذه الالتهابات عن طريق قتل البكتيريا المتسببة في تلك الالتهاب.

يمكن استخدام هذه القطرة أيضًا في علاج حالات العدوى التي تصيب الأذن الخارجية والوسطى.

مصابي حساسية العين يمكنهم تطبيق قطرة العين من النوع ديكساترول من أجل التخلص من حساسية العين.

إذا فهذه القطرة قادرة على إزالة البكتيريا السالبة التي تصيب العين والأذن.

الآثار الجانبية لهذه القطرة

من يستخدم ديكساترول قطرة لعلاج التهابات العين ووجد الأعراض الآتية تظهر عليه فعليه وقف استخدم هذه القطرة:

الشعور بحرقة العين بمجرد التقطير في العين بهذه القطرة مع مرافقة الحرقة تهيج في نسيج القرنية واحمرارها.

الشعور بالألم في الرأس الذي يعرف بالصداع.

الرغبة في الاحتكاك بالمنطقة التي ترافق العين.

أحيانًا تتسبب تلك القطرة في تكون ماء زرقاء على العين إذا تكرر استخدامها وأهمل الشخص ما يطرأ عليه من أثارة تحدث عقب استخدام تلك القطرة.

احتمالية زيادة ضغط العين بسبب تحسس العين من المواد الفعالة بها.

تتسبب في عدم وضوح الرؤية وتذبذبها.

بسبب تسربها وامتصاصها من الدم فإن الشخص الذي يعالج بها إذا أصيب بجرح يعاني من تجدد خلاياه مرة أخرى أو إذا تعرض لصدمات تسببت في كسر أحد عظامه فإنها تستغرق فترة طويلة من أجل التئامها مرة أخرى.

تحذيرات عند استخدام تلك العقار

الأشخاص المصابين بأمراض الكبد والكلى يجب على طبيب العيون والأنف والأذن والحنجرة الذي يعالجهم بقطرة ديكساترول ألا ينصحهم باستخدامها لأنها تسبب في مشاكل تتعلق بأنزيمات الكبد ووظائف الكلى.

المرأة الحامل أو التي تقوم بإرضاع طفلها بشكل طبيعي يجب أن تتحرى الدقة في حالة اضطرت إلى استخدام تلك القطرة لعلاج عينيها أو أذنيها.

في حالة كان الشخص يستخدم العدسات اللاصقة من أجل الرؤية أو التجميل ورغب في استخدام هذه القطرة لابد من إزالة العدسات قبل التقطير بالعقار في العين منعًا من أي مضاعفات أو تحسس للعين.

الأشخاص الذين بعمليات جراحية في العين مثل الترقيع أو زراعة قرنية يمنعوا من استخدام هذا النوع من العقار سواء كان القطرة أو المرهم.

مصابين التهاب مفصلي روماتويدي أو خلل في البطانة الداخلية للعين والتي تتحكم في كمية سوائل العين والذي يطلق عليها ضمور فوكس لا يصرح لهم باستخدام قطر ديكساترول.

هذا الدواء غير مصرح باستخدامه للطفل إلا في حالة نصح الطبيب به لذلك لا داعي لاستخدام عقار ديكسا ترول بدون استشارة الطبيب خاصة للطفل.

شكل عقار ديكساترول في الأسواق

يوجد علاج ديكساترول قطرة لعلاج التهابات العين في صورتين الاولى قطرة للعين أو الأذن أو كليهما والصورة الثانية مرهم يطبق على العين.

الجرعة الموصي بها من قطرة ومرهم ديكساترول

إذا تم استخدام ديكساترول قطرة لعلاج التهابات العين فيجب على المستخدم أن يقطر بها في العينين بمقدار قطرتين في كل عين وتكرر هذه الجرعة ستة مرات باليوم.

فيجب على المستخدم أن يقطر بها في العينين بمقدار قطرتين في كل عين وتكرر هذه الجرعة ستة مرات باليوم. أما في حالة استخدم قطر ديكساترول لعلاج الأذن فيتم وضع عشر قطرات في الأذن في كل مرة تستخدم في اليوم مع مراعاة تكرار التقطير أربع مرات باليوم.

ولمن يستخدم رمهم ديكساترول للعين يفضل تطبيق المرهم على العين من ثلاث لأربع مرات باليوم.

طريقة استخدام عقار ديكساترول

على من يستخدم العقار للعين فعليه بإتباع الآتي:

تنظيف اليدين وتعقيمها لأنها سوف تلامس العين ومنعًا من انتقال أي ميكروب للعين من خلال اليد.

ثم نبدأ في إرجاع الرأس شيء بسيط للوراء وباستخدام اليد يتم سحب جفن العين للأسفل حتى يظهر الجزء الأحمر الذي يربط الجفن بقرنية العين.

ثم نبدأ بالتقطير على هذا الجزء مع مراعاة إبعاد عبوة القطرة منعًا من احتكاك الجزء البلاستيكي للعين.

سعر عقار ديكساترول

من يريد استخدام ديكساترول قطرة لعلاج التهابات العين فإنه يجدها متاحة في الصيدليات بحجم خمسة ملي جرام بسعر تسعة جنيهات مصرية فقط لا غير.

فإنه يجدها متاحة في الصيدليات بحجم خمسة ملي جرام بسعر تسعة جنيهات مصرية فقط لا غير. أما من يريد استخدامها للعين والأذن فقد يجدها بنفس الحجم الأسبق وهو خمسة ملي جرام في الصيدليات المصرية ويصل ثمنها إلى تسعة جنيهات مصرية وخمسون قرش فقط لا غير.

الشركة المنتجة لعقار ديكسا ترول

الشركة المقيمة على تصنيع ديكساترول قطرة لعلاج التهابات العين هي شركة إيبيكو المصرية.

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