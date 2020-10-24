دُبي تعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم

المواطن _ الرياض
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أعلنت الإمارات عن حزمة تحفيز اقتصادية جديدة، بقيمة 500 مليون درهم لدعم الاقتصاد المحلي.
حزمة تحفيز اقتصادية
وكتب الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، ورئيس المجلس التنفيذ، على صفحته بتويتر، أنّه “بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم، لدعم الاقتصاد المحلي ليصل مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم”.
وتابع “حمدان” على تويتر “ندرك التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، وهدفنا تجاوز كل تلك التحديات وتسريع التعافي والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي”.
وأكدد ولي عهد دبي أنّ “القطاع الخاص شريك رئيسي في مسيرة دبي التنموية، واعتمدنا مجموعة من الاعفاءات الجديدة لبعض الرسوم، وتخفيض الايجارات لبعض القطاعات، إلى جانب تمديد صلاحية مجموعة سابقة من الاعفاءات من الرسوم”.
الموافقة على التجارب السريرية
وافقت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة على إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي “سبوتنيك – V” ضد فايروس كورونا في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي: “يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة موافقة وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح سبوتنيك – V في الدولة، الذي تم تطويره في مركز “غامالي” الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية”.
وتابع البيان: “كجزء من التجارب السريرية في الإمارات العربية المتحدة، التي يتم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، سيخضع المتطوعون للإشراف الطبي لمدة 90 يومًا بعد تلقي لقاح سبوتنيك – V”.
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