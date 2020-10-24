دُبي تعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم

وافقت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة على إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي “سبوتنيك – V” ضد فايروس كورونا في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي: “يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة موافقة وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح سبوتنيك – V في الدولة، الذي تم تطويره في مركز “غامالي” الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية”.

وتابع البيان: “كجزء من التجارب السريرية في الإمارات العربية المتحدة، التي يتم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، سيخضع المتطوعون للإشراف الطبي لمدة 90 يومًا بعد تلقي لقاح سبوتنيك – V”.