رؤوم توزع 300 حقيبة مدرسية برفحاء

المواطن - الرياض

بدأت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء اليوم بتوزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الجمعية، وذلك في مقر الجمعية بالقسم النسائي.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للجمعية فروان الفروان أن توزيع الحقائب المدرسية يأتي ضمن البرامج والمشاريع التي تنفذها الجمعية، وسيتم توزيع 300 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الجمعية حيث تحتوي الحقيبة على جميع المستلزمات المدرسية بدعم من صندوق سابك الخيري “بر”.

وقدم الفروان شكره وتقديره لصندوق سابك الخيري “بر” على دعمهم المتواصل، سائلًا الله لهم الأجر والثواب.

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