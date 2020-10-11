رئيس أرامكو : الأسوأ قد انتهى.. سوق النفط يتحسن

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

توقع أمين الناصر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، استمرار التحسن في سوق النفط العالمية بعد أصعب وقت شهده في مجال الطاقة.

وتابع الناصر في حوار مع إنرجي إنتليجنس Energy Intelligence أن أحداث الأشهر الستة الماضية عندما تأثر الطلب على النفط بشدة بسبب الإغلاق الاقتصادي العالمي كان مختلفًا عن أي تراجع آخر شهده في حياته.

وفسر رئيس شركة أرامكو ذلك بقوله: الأمر مختلف تمامًا، لم ير جيلي شيئًا كهذا، لا أعتقد أن العالم قد رأى أي شيء كهذا، وبالنظر إلى التأثير الاقتصادي وما حدث في جميع أنحاء العالم فإن الأمر كان جللًا.

وأشار الناصر إلى أن هناك دلائل على أن الأسوأ قد انتهى وذلك على الرغم من تهديد آثار الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، موضحًا: في هذه المرحلة، نرى الانتعاش يتعافى ولكن بالطبع هذا يعتمد على ما إذا كان هناك لقاح ومتى سيكون متاحًا ومدى خطورة الموجة الثانية التي نراها تتأرجح يومًا بعد يوم ومع ذلك يمكنني القول إنه هناك مؤشرات جيدة ونتوقع رؤية سوق أفضل في الربع الرابع من هذا العام والعام المقبل.

وأضاف رئيس شركة أرامكو: إنه لأمر مشجع أن نرى أن الأسوأ قد انتهى وأن الطلب قد تعافى بشكل حاد من تلك المستويات المنخفضة بشكل استثنائي، حيث كان قد انخفض الطلب العالمي اليومي من نحو 100 مليون برميل يوميًا إلى ما بين 75 مليونًا و 80 مليونًا كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط لفترة وجيزة إلى سالب 40 دولارًا للبرميل

واستطرد: إذا نظرت إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية فإنها تظهر أن الطلب سيتعافى إلى 96 مليونًا بحلول الربع الأخير من هذا العام و 99 مليونًا في نهاية العام المقبل.

ولفت إلى أن الانتعاش كان قويًا بشكل خاص في آسيا، مستطردًا: ما نراه في آسيا، وخاصة الصين، التي تعد أكبر أسواقنا، هو انتعاش قوي، فقد عاد كل الطلب تقريبًا على المنتجات النفطية إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، باستثناء وقود الطائرات.

ويُذكر أنه تم اختيار الناصر كأفضل مسؤول تنفيذي للطاقة لعام 2020 وسيتم تسليمه الجائزة الثلاثاء المقبل من قِبل إنيرجي انتليجنس، وعن ذلك قال الموقع المختص بتتبع مشاريع الطاقة في الشرق الأوسط: قاد الناصر أكبر شركة نفط في العالم، أرامكو، خلال واحدة من أكبر التغييرات والاضطرابات التي شهدتها أسواق النفط العالمية.

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