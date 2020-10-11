رئيس الأهلي ضيفًا اليوم في الدوري مع وليد

المواطن - محمد سمعه

يحل اليوم الأحد، عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي ضيفًا على برنامج “الدوري مع وليد” الذي يقدمه الإعلامي الرياضي الشهير وليد الفراج.

وستذاع الحلقة اليوم في البرنامج على قناة SBC في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، حيث تنتظر جماهير الراقي هذه الحلقة بفارغ الصبر للحديث عن الأزمات الإدارية التي يمر بها الراقي مؤخرًا ونتج عنها فسخ كل من البرازيلي جوزيف دي سوزا والرأس أخضري دجانيني تفاريس لعقديهما مع الأهلي.

وعد الفراج قبل لقاء رئيس الأهلي

وقال وليد الفراج قبل اللقاء عبر حسابه في “تويتر” : “باختصار راح نسأله كل شيء، واضح ؟، كل شيء، الوعد عند الـ11 مساءً”.

وقبل لقاء رئيس الراقي، كان وليد الفراج طرح استفتاءً حول المقابلة التلفزيونية التي تنتظرها الجماهير هذه الفترة، حيث كان من ضمن الخيارات مقابلة عبدالإله مؤمنة للحديث عن الكثير من الأمور.

حسين عبدالغني يستقر على الاعتزال

وفي سياق آخر، استقر النجم حسين عبدالغني، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، على اعتزال كرة القدم وإنهاء مسيرته داخل الراقي، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وقال الناقد الرياضي وليد الغامدي: إن القائد عبدالغني قرر إنهاء مسيرته في الراقي واعتزال كرة القدم بعد مسيرة امتدت لـ25 سنة، كما أكدت صحيفة “الجزيرة” الأمر ذاته أيضًا.

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