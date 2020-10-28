رئيس الغرف التجارية: قنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام الأتراك والمقاطعة مستمرة

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

جدد رئيس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان ‏دعوته لمقاطعة المنتجات التركية في الوقت الذي دخلت فيه الحملة الشعبية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية مرحلة حاسمة.

وقال عجلان العجلان عبر حسابه في موقع تويتر: مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة مقاطعة المنتجات التركية التي أثبتت نجاحها نحن مستمرون، ونؤكد بأن قيادتنا ووطننا خط أحمر، ومقاطعتنا مستمرة.

وتابع، أن فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي، نحن هنا ندافع عن قيادتنا وبلدنا ولا هوادة في ذلك.

يأتي هذا فيما يواصل السعوديون حملتهم الوطنية لمقاطعة المنتجات التركية عبر موقع “تويتر” تحت وسم حملة مقاطعة المنتجات التركية، وذلك بسبب العداء التركي للسعودية وسياسات الرئيس التركي وجب طيب أردوغان الرامية لنشر الفوضى والخراب بالوطن العربي خاصة الخليج، كما حمل تغريدات واسعة نددت وحذرت من مشاريع أردوغان.

وتأتي هذه الحملة الوطنية السعودية التي أخذت صداها الواسع من أبناء الوطن ردًا على الرئيس التركي أردوغان الذي دأب على التطاول على المملكة، كما تعكس الحملة التفاف السعوديين حول قاداتهم وإحباطهم لكل مشاريع الفوضى الذي يسعى لافتعالها الأعداء.

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