رئيس الفتح: هكذا تفوق النصر على الهلال لضم علي الحسن

المواطن - محمد سمعه

كشف سعد العفالق رئيس نادي الفتح، سبب تفوق النصر على الهلال والأهلي في صفقة ضم لاعب الوسط علي الحسن نجم الفتح سابقًا والمنضم حديثًا إلى أصفر العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتحدث العفالق لـ برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC فقال: “علي الحسن كلموني عليه الهلال والأهلي، ولكن العالمي كان له الأسبقية لأنهم تواصلوا معي بشأن ضمه في مارس الماضي وقت إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، وطلبت من إدارة صفوان السويكت ألا يناقشوني في الموضوع لأننا كنا في وضع لا نستطيع مناقشة أي شيء”.

جدية النصر حسمت الصفقة

وتابع رئيس الفتح: “العالمي كان أكثر جدية في حسم الصفقة، ولهذا فازوا بها”.

قيمة الصفقات 50 مليون ريال

وأضاف العفالق قائلًا: “تكلمت مع علي الحسن عن عرض العالمي، وأخبرته أننا بحاجة له ولكنه لو أراد الرحيل إليهم، أخبرته بأنني سأتحدث مع إدارة العالمي حول الأمور المالية، وصفقة اللاعبين المنتقلين إلى النصر من فريقنا قاربت على الـ50 مليون ريال والسداد سيكون على دفعات”.

شارك الخبر