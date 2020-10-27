رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان يزور القاهرة اليوم

المواطن - متابعة

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، قبل قليل، بأن رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان يزور القاهرة اليوم الثلاثاء.

وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قد قال إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل محفز لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدرج اسم السودان في القائمة فقط، لاتهامه بتفجيرات دار السلام ونيروبي والمدمرة كول.

وأوضح البرهان في للتليفزيون السوداني، أن السودان بذل جهودا كبيرة لأجل الخروج من القائمة ، وأنه استجاب لمعظم الشروط الأمريكية ، إلا أنه فشل في الخروج من تلك القائمة في عهد النظام السابق ، مؤكداً بحسب وكالة الأنباء السودانية، أن سلوك النظام البائد العدائي ضد كثير من الدول حال دون رفع اسم السودان منها.

وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي أنهم بذلوا جهودا جبارة لإبعاد تهم التمييز الديني عن السودان والتي ظلت تلاحقه منذ عهد النظام السابق وكذلك البعد عن السلوك والنهج العدائي الذي ميز النظام السابق في علاقاته الدولية ، منوها إلى أنهم استندوا في كل تلك التغييرات الإيجابية على الثورة السودانية ، مشيراً إلى إنها ثورة نحو التغيير الشامل بما في ذلك علاقات السودان مع العالم وإنهاء حالات التمييز الديني والعداء لبعض الدول على أساس ديني ومن بينها دولة إسرائيل.

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