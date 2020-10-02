رئيس تحرير أكبر صحيفة صينية يسخر من إصابة ترامب وميلانيا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

سخر أحد رؤساء تحرير كبرى الصحف الصينية من إصابة ترامب والسيدة الأولى، ميلانيا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أكد على أن كلاهما دفعا ثمن الرهان الخاطئ.

وقال هو شيجين، محرر جلوبال تايمز الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، إن ترامب والسيدة الأولى دفعا ثمن التقليل من الفيروس المميت، مضيفًا أن الأمر يثبت مدى خطورة الوضع في الولايات المتحدة.

وأضاف شيجين: تُظهر الأخبار شدة الوضع الوبائي في الولايات المتحدة، وهذا الأمر من شأنه أن يفرض تأثيرًا سلبيًا على صورة ترامب والولايات المتحدة، وقد يؤثر أيضًا سلبًا على إعادة انتخابه.

ويأتي رد فعل رئيس تحرير جلوبال تايمز ردًا على هجوم ترامب الحاد على الصين الذي أشار فيه مرارًا وتكرارًا إلى الفيروس باعتباره الفيروس الصيني، وهو ما أدى إلى حالة غضب لدى الصينيين.

وتعرضت الإدارة الأمريكية لانتقادات واسعة داخليًا وخارجيًا بسبب طريقة تعاملها مع الجائحة وتقليل الرئيس الأمريكي لخطر العدوى في بداية تفشي الوباء.

إصابة ترامب

وكان الرئيس ترامب أعلن أن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت إيجابية له ولزوجته أيضًا، وذلك في أعقاب إصابة كبيرة مساعدي الرئيس المقربين هوب هيكس.

وفي بيان، قال طبيب ترامب، الدكتور شون كونلي، إن الرئيس والسيدة الأولى كلاهما بخير حاليًا، وإنهما يخططان للبقاء في المنزل داخل البيت الأبيض خلال فترة النقاهة، على أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون انقطاع أثناء التعافي.

وتم إلغاء جميع ارتباطات ترامب خارج البيت الأبيض، وكان قد شوهد آخر مرة بعد ظهر الخميس وهو يعود إلى البيت الأبيض بعد رحلة لجمع التبرعات إلى نيوجيرسي.

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