رئيس سدايا لـ”المواطن” : الذكاء الاصطناعي ساعد في اتخاذ القرارات الهامة

المواطن-الجوهرة سعد، مشاري المعيقل-الرياض تصوير: خالد الحمودي

عقدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم، مؤتمرًا صحفيًا تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية“، بحضور كل من الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة، ومدير مركز المعلومات الوطني، الدكتور عصام الوقيت، ونائب مدير مركز المعلومات الوطني، الدكتور مشاري المشاري، للحديث عن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والتي ستعقد على مدار يومين بداية من الأربعاء القادم.

الذكاء الاصطناعي ومحاكاة العقل البشري

ومن جانبه صرح الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أن الذكاء الاصطناعي يساعد على مُحاكاة العقل البشري في كثير من العمليات بالمجالات المختلفة، كالمجال الصحي لتشخيص الأمراض، وأيضًا المجال التقني والطاقة وكذلك في المجال القانوني.

وأوضح “الغامدي” لـ”المواطن” أنّ الذكاء الاصطناعي علم يقوم على استنباط الرؤى والأفكار من البيانات، ليسهل من عملية اتخاذ القرار المناسب في الجهات الحكومية والخاصة.

مركز عمليات توكلنا

فيما أشار الدكتور عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني، إلى أنّ الذكاء الاصطناعي ساهم في عملية دعم اتخاذ القرار بالجهات المختلفة خاصة في ظل أزمة كورونا، عن طريق الأنظمة والبيانات المتواجدة بمركز عمليات “توكلنا”، متابعًا أنّ هذا المركز مكّن جميع القطاعات في الاستفادة من عملية الذكاء الاصطناعي.

وأوضح “الوقيت” لـ”المواطن“، أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتفعيله خلال العام الماضي، حقق وفرة وفرص مالية للمملكة قُدرت بـ40 مليار ريال.

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وتحظى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلسالوزراء وزير الدفاع – حفظه الله –، وبتنظيم من “سدايا”، بالإضافة إلى أنّها ستكون واجهة تقنية حديثة للمملكة، في إطار تحقيق رؤية 2030، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية، كما أنّها ستُعزز أيضًا من دور المملكة الريادي في مسيرة الذكاء الاصطناعي وقيادة الجهود العالمية في هذا المجال.

وستكون القمة حاضنة لملتقى عالمي يعقد بشكل سنوي،بهدف تبادل الخبرات وعقد الشراكات الفاعلة في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي.

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