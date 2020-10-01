رابط تحميل تطبيق اعتمرنا لمستخدمي الأندرويد

من واقع مسؤولية وزارة الحج والعمرة عن خدمة ضيوف الرحمن أطلقت هذا التطبيق لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع ‘تطبيق توكلنا’ للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

المشاركة العائلية

يدعم التطبيق المشاركة العائلية حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق مع تمكين المشاركة العائلية بالتالي لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.

طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا

وتتمثل آلية التسجيل فيما يلي:

– تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي.

– تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

– الحصول على التصريح.

– الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة.

– إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز.

– لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية.

– ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين.

– التوجه إلى الحرم المكي.

– بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.