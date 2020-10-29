رابط حذف الانستا نهائي

في حالة الرغبة في إزالة حساب الأنستقرام نبحث عن رابط حذف الانستا نهائي وذلك عندما لا نريد أن يستمر حسابنا نشطًا بعد وتلك العملية لا تمكن صاحب الحساب من استعادته مرة أخرى.

رابط حذف الانستا نهائي والطريقة المناسبة لذلك

يوضح لنا موقع المواطن تلك الطريقة بشكل سهل وسريع وذلك من خلال عدة خطوات وهي كالتالي:

في البداية يعتبر تطبيق الإنستقرام أحد التطبيقات الأشهر على الإطلاق ويستخدمه الكثير من المشتركين عليه وذلك التطبيق يسمح لمستخدميه أن يكون لهم متابعين بأعداد لا نهائية ويقوم صاحب الحساب بمشاركة ونشر الصور الخاصة به وأيضًا الفيديو.

ويمكن للمشاركين والمتابعين للحساب الشخصي لك أن يتفاعلوا مع تلك الصور والفيديو الخاصة بالخص الذي يتابعونه وإضافة تعليقات وإعجاب.

كما أن تطبيق انستقرام يقدم بشكل مجاني لأي مستخدم ويمكن تحميله من خلال متاجر جوجل بلاي كما أن ذلك التطبيق مناسب للعمل تحت أي نظام سواءً أنظمة الحاسب الآلي أو أنظمة الهواتف الذكية من أيفون أو أندرييد.

وللحصول على رابط حذف الانستا نهائي يمكن من خلال هذا الرابـــــط أو من خلال التطبيق نفسه والدخول على الصفحة الشخصية للشخص الذي يريد أن يقوم بحذف حسابه ويتم ذلك من خلال الاتي

بعد الدخول لحساب الأنستقرام الخص بك في الصفحة الشخصية ومن قائمة الإعدادات تختار حذف الحساب ولكن عليك كمستخدم أن تقوم بذكر السبب الذي دفعك لتلك الخطوة ويحدد لك أنستقرام عدد من الاختيارات يمكنك أن تختار منها السبب المناسب لك.

ولكي يتأكد أنستقرام من أنك الشخص صاحب الحساب ولست شخص أخر متطفل أو شخص يريد سرقة حساب ليس له عليك كصاحب ذلك الحساب الذي تريد حذفه أن تقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك في المربع المخصص لذلك.

وبالتالي تتم عملية التأكيد لإزالة الحساب الخاص بك بشكل نهائي ويتم الضغط بعد ذلك على كلمة Permanently delete my account ومن ثم ستظهر لك كمستخدم رسالة تنبهك على أن حسابك سوف يتم إلغائه بشكل كامل ولن تستطيع استعادته.

وبعد الضغط على كلمة موافق سوف تتم عملية الإلغاء نهائيًا وبالتالي فإنك سوف تفقد كافة المتابعين لك على حسابك على انستقرام.

وسوف تتم عملية الحذف من قبل تطبيق انستقرام لحسابك خلال مدة تسعون يومًا بحيث يكون حسابك قد تم إغلاقه نهائيًا وبشكل كامل وبالتالي كل ما قمت بنشره على الإنستقرام لن يظهر مرة ثانية لأي متابع لك.

ما هي طريقة تعطيل حساب انستقرام بشكل مؤقت

يمكن لأي مستخدم لحساب انستقرام أن يقوم بعمل إغلاق مؤقت لحسابه بحيث يمكنه أن يقوم بعمل استرجاع لذلك الحساب مرة أخرى في أي وقد أراد ذلك ويمكن عمل ذلك في عدة خطوات كما يلي

يتم فتح تطبيق انستقرام على الهاتف المحمول ومن ثم يتم إدخال الحساب الخاص بك وكذلك إدخال كلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول للحساب ومن ثم بعد فتح حسابك تتجه مباشرة نحو الصفحة الشخصية لك.

ومن ثم يتم الضغط على كلمة عمل تعديل للحساب الخاص بك على انستقرام ونختار من القائمة التي سوف تظهر أمامك كلمة Temporarily disable my account وذلك بمعنى تعطيل الحساب ولكن ذلك التعطيل هو مؤقت وليس دائم.

وسوف تظهر لك كمستخدم رسالة من انستقرام يستفسر منها عن السبب الذي دفعك لأن تعطل حسابك على انستقرام بشكل مؤقت وبعد اختيار السبب وراء ذلك من عدة اختيارات ظاهرة أمامك يطلب منك التطبيق أن تقوم بإدخال الرقم السري للحساب الخاص بك.

وبعد ذلك سوف تتأكد عملية التعطيل فقط لحسابك بعد ضغطك على كلمة Temporarily disable my account ثم الضغط على كلمة موافق ولكن في تلك الحالة من التعطيل حسابك لن يتم إغلاقه بشكل نهائي حيث تستطيع كمستخدم أن تستعيد ذلك الحساب مجددًا.

كما أن أعداد المتابعين على الحساب المعطل لن يتوقف أو يتم إلغائه حيث أن تلك الأعداد وما تم نشره من صور وفيديو سيبقى كما هو وبدون أن يتأثر.

ما هي الأسباب وراء حذف حساب انستقرام

هناك عدد من الأسباب التي قد تجعلك كصاحب حساب على انستقرام تلجأ لأن تغلق ذلك الحساب سواءً كان الغلق بشكل مؤقت أو أن الغلق بشكل نهائي ومن تلك الأسباب ما يلي

في حالة إذا واجهت بعض المشاكل التقنية في جهاز الهاتف المحمول أو أجهزة الويندوز وبخاصة ويندوز 8 في تلك الحالة يطلب منك التطبيق أن تقوم بعملية وقف مؤقت لحسابك أو عمل إغلاق له كنوع من الحماية.

بعض الاشخاص العاديين يشعر بحالة نفسية سيئة عندما يرى صور المشاهير على انستقرام ومدى الطرف الذي يعيشون فيه هذا الامر يولد في نفوس البعض وبخاصة الشباب الكثير من الضيق وحب الوصول لتلك الحياة ولكن الواقع غير هذا.

البعض نتيجة استخدامه انستقرام بشكل مستمر وبخاصة الفتيات قد يصبن بحالة من اليأس النفسي وتقل ثقتهم بأنفسهم لدرجة كبيرة جدًا ويولد لدى البعض الكثير من الحقد والحسد.

يوجد الكثير من الأشخاص من أصابهم الإنستقرام بحالة من الإدمان المزمن وبالتالي حين يشعر بتدهور حاله وتقصيره في أداء ما عليه من واجبات والتزامات فإنه سريعًا ما يسعى للانقطاع عن تلك الحالة وحذف حسابه أو إيقافه.

بعض الآباء والأمهات يخشوا على أبنائهم من التأثر بحالات الإنستقرام فيقوموا بحذف تلك الحسابات تجنبًا لأي أثار سلبية محتملة.

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