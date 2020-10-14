رابط حذف حساب انستقرام مؤقت

الإنستجرام أداة التواصل الاجتماعي ولكن قد تتعرض لظروف تجعلك تحذفه بشكل مؤقت فتبحث عن رابط حذف حساب انستقرام مؤقت وهذه الطريقة من أسهل الطرق وتمكنك من العودة لحسابك مرة أخرى.

طرق حذف حساب الإنستقرام

تتعدد الطرق الخاصة بحذف الحساب منها ما هو مؤقت ومنها ما هو نهائي وسيذكر لنا موقع المواطن بالتفصيل عن كيف يمكن حذف حسابي الخاص بالإنستجرام بطريقة مؤقتة أو بطريقة نهائية ومع ذكر أي الطريقة أفضل وتعريف ما هو الإنستجرام.

معلومات عن الإنستجرام

يعتبر الإنستجرام واحد من مواقع التواصل الاجتماعي فهو مثل الفيس والواتس والتيك توك ولكن يتمتع بخصوصية أكثر عن غيره من المواقع حيث أنك من تتحكم في متابعه الأشخاص لك وتتحكم فيمن يرى الحالات والصور الخاصة بك.

تتمكن من تحميل التطبيق على أي شيء تريده سواء كان الهاتف الخاص بك أو الأيفون أو حتى اللاب أو الكمبيوتر.

يبلغ حوالي من قاموا بتحميل هذا التطبيق مائة وخمسون مليون مستخدم للتطبيق.

يوجد به العديد من الصفحات التي تمكنك من متابعتها مثل صفحات المشاهير وأصدقائك وصفحات الديكور والأزياء والطبخ وغيرها من الأنشطة والرياضة.

كيف يمكن إغلاق حساب انستقرام الخاص بي بطريقة مؤقتة

إذا رغبت في إغلاق حساب إنستقرام بشكل مؤقت لسبب ما كأن تكون مشغول للدراسة أو لدواعي السفر فعليك إتباع الخطوات الآتية حتى يتم غلق الحساب بطريقة مؤتة.

غلق الحساب بطريقة مؤقتة أفضل بكثير من غلق الإنستقرام نهائيًا.

رابط حذف حساب انستقرام مؤقت

إذا أردت حذف الحساب بشكل نهائي لابد من إتباع الخطوات الآتية:

لابد من أن تقوم بكتابة اسم موقع إنستقرام من على النت من خلال تطبيق جوجل الخاص بالكمبيوتر أو اللاب وليس الخاص بالندرويد أو الأيفون لأن خاصية حذف الإنستقرام مؤقت لا يمكن تفعلها من خلال الهاتف.

قم بكتابة إنسقرام في خانة البحث سيظهر لك اسم التطبيق قم بالنقر على كلمة إنستجرام وادخل على التطبيق.

أو يمكنك حذف حساب انستقرام مؤقت من خلال الدخول على التطبيق من هنــــا .

من خلال الدخول على التطبيق من . بعد أن تقوم بالدخول على الإنستقرام الخاص بك.

قم بالنقر على اسم الإنستقرام الخاص بك وهو اسم حسابك.

ثم قم بالنقر على كلمة إيديت بروفايل (Edit profil) وهنا تقوم بتعديل الصفحة الخاصة بك للإنستقرام.

ثم بالنقر على إلغاء حسابي بشكل مؤقت (Temporarily disable my account).

سيطلب منك الإنستقرام أن تقوم بوضع الأسباب التي أدت بك إلى غلق حسابك بشكل مؤقت.

وسيعرض عليك بعض الأسباب قم باختيار واحدة منهم.

بعد ذلك سيطلب منك تطبيق إنستقرام بإدخال كلمة السر الخاصة بك ليتأكد من أنك صاحب الحساب.

بعد كتابتها بشكل صحيح قم بكتابتها مرة أخرى للتأكيد على تفعيل الحذف المؤقت.

ثم بعد ذلك اضغط على كلمة موافق حتى تتم العملية بنجاح.

طريقة حذف حساب انستقرام نهائيًا عن طريق الهاتف

إذا رغبت في حذف حسابك نهائيًا يمكنك حذفه بصورة نهائية من خلال الهاتف الخاص بك سواء كان أندرويد أو أيفون من خلا الخطوات الآتية:

قم بالدخول الصفحة الشخصية الخاصة بك من خلال الضغط على صورة حسابك.

بعد أن تفتح الصفحة الشخصية الخاصة بك ستجد هناك ثلاث نقط على الشاشة الخاصة بالهاتف الأيفون الخاص بك ستجد دائرة موجودة في هواتف الأيفون فقط.

بعد النقر على الثلاث نقط ستجد كلمة دعم أي (support) ستجد قائمة قم بالنقر على كلمة المساعدة.

سيظهر لك قائمة بها خيارات قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بإدارة الحساب ستجده مكتوب باللغة الإنجليزية هكذا (managing your account)

بعد ذلك أنقر على زر حذف الحساب الخاص بك ستجده مكتوب باللغة الإنجليزية هكذا (delet your account).

بعد ذلك اختار من القائمة التي ستجدها مطروحة أمامك كيف يمكن لي أن أقوم بحذف الحساب الخاص بك ستجدها مكتوبة باللغة انجليزية هكذا (how? Do I delelet my account).

بعد ذلك ستجد قد ظهر لك مجموعة من الخيارات قم بالضغط على الخيار حذف الحساب.

بعد ذلك سيطلب منك الدخول إلى الحساب الخاص بك ويطلب منك كتابة الرقم السري الخاص بك حتى يتأكد أنك صاحب الحساب ثم قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول وستجدها مكتوبة باللغة الإنجليزية هكذا (log in).

ستجد قد ظهر لك مجموعه من الخيارات حول سبب إغلاقك للصفحة الخاصة بك على الإنستجرام قم باختيار سبب واحد منهم إذا لم تجد سبب قم بكتابة أنت السبب الملائم لك.

بعد اختيار السبب سيطلب منك التطبيق كتابة الرقم السري الخاص بك للتأكيد أنك من يملك هذا الحساب.

بعد ذلك لابد من أن تقوم بتفعيل زر حذف الحساب بشكل نهائي.

وللتأكيد الحذف قم بالضغط على كلمة أوكي.

ولكن لابد وأن تعرف أن خطوة حذف الحساب بشكل نهائي سيجعل لك أنك لم تعد تكون قادر على مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والبوستات التي قمت بتحميلها والمشاركة بها أمام أصدقائك.

كما أن الصفحات التي قمت بالإعجاب بها وجهات الاتصال وأصدقائك التي قمت بمتابعتهم سيتم حذفهم أيضًا وإذا أردت أن تستعيد الحساب مرة أخرى لا تستطيع ما عليك سوى أن تقوم بعمل حساب آخر حتى تتمكن من القيام بنشر البوستات والفيديوهات وعمل متابعة للصفحات وأصدقائك فهو يعتبر بمثابة حساب جديد تنشئه من جديد.

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