رابط نتائج اختبار القدرات العامة

المواطن - الرياض

كشفت هيئة تقويم التعليم عن طريقة الاطلاع على نتائج اختبار القدرات العامة عند الكشف عنها لمن قام بأداء الاختبار وفق الجدولة الزمنية التي حددتها الهيئة.

موعد اختبار القدرات

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، أعلنت أن تطبيق اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات الفترة الأولى سيكون خلال الفترة من يوم الجمعة 15 صفر 1442هـ وحتى يوم السبت 23 صفر 1442هـ الموافق 2 – 10 أكتوبر 2020م .

نتيجة اختبار القدرات

وقال حساب خدمة المستفيدين في هيئة تقويم التعليم والتدريب على تويتر إنه يمكن معرفة نتائج الاختبارات من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع الهيئة.

الدخول إلى ملف الطالب.

اختيار النتائج.

تحديد نوع الاختبار.

الضغط على بحث.

معيار عادل ودقيق

يذكر أن الهيئة كانت قد أكدت الهيئة أن اختبار القدرات العامة يعـد مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات، مشيرةً إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها.

وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها “النظري والعلمي”، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

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