رالوكسفين أقراص لعلاج سرطان الثدي

مريضات سرطان الثدي تتعاطي دواء رالوكسفين أقراص لعلاج سرطان الثدي والذي يعد علاج فعال يتم وصفه من قبل الأطباء بعد عملية الاستئصال وجلسات الكيماوي وتستمر عليه المريضة لمدة طويلة.

رالوكسفين أقراص لعلاج سرطان الثدي

يوضح لنا موقع المواطن كثيرًا عن دواء رالوكسفين أقراص وهذا المرض الذي ساد خلال الفترة الأخيرة وأصبح من الأمراض المنتشرة في معظم البلدان والنساء هم الفئة التي يستهدفها ذلك المرض الخبيث.

وذلك الدواء يتم تناوله من خلال الفم ويسبب فاعليته من خلال تأثيره على الخلايا وحثها على إنتاج العديد من المستقبلات الخاصة باستقبال هورمون الأستروجين وليس هذا فحسب لأن ذلك الدواء والمادة الفعالة المتواجدة به تتسبب في عمليات هدم مستمرة للمسارات الأخرى.

وحديثًا قد أثبت العلماء أن دواء رالوكسفين أقراص لعلاج السرطان واحد من أهم الأدوية الفعالة والمفيدة في منع حدوث إصابات مرضية بالسرطان نظرًا للتأثير الذي يسببه ذلك الدواء والعمل الذي يقوم به.

وأيضًا وجد أن دواء رالوكسفين له دور فعال في زيادة قوة العظام بالجسم وترسب الكالسيوم بتلك العظام وهذا يعمل على زيادة سمك تلك العظام ولذلك الدور أهمية فائقة في المساعدة على منع الإصابة بمرض هشاشة العظام الذي يصيب السيدات بكثرة.

دواعي استعمال رالوكسفين أقراص لعلاج سرطان الثدي

يمكن استخدام هذا الدواء في الحالات المرضية التالية:

يمكن استخدام ذلك الدواء عند وصول المرأة لسن اليأس وذلك بعد انقطاع الدورة الشهرية عنها حيث أنه يفيد في تلك المرحلة لأن المرأة خلال تلك الفترة تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

كما أن العظام الضعيفة والعرضة للكسر والهشاشة يعد ذلك الدواء مفيد جدًا في الحد من ذلك كما أنه يساعد في تقوية المفاصل وزيادة القدرة على الحركة وعدم الشعور بالتعب.

وأيضًا سرطان الرحم يعد ذلك الدواء من الأهمية في منع الإصابة بذلك المرض الذي قد يتسبب في إزالة الرحم.

ما هي موانع تناول عقار رالوكسفين

هناك بعض الحالات المرضية التي يجب تجنب استخدام ذلك الدواء فيها لأن ذلك قد يكون له ضرر كبير وهذه الحالات هي كالتالي:

يجب أن يتم تناول ذلك الدواء بعد الرجوع للطبيب المعالج وعدم أخذه دون استشارة طبية.

كما أن السيدات اللاتي في مرحلة الحمل سواءً في بدايتها أو في نهاية مدة الحمل يتم منعها تمامًا من تناول أي جرعة من هذا الدواء.

المرأة التي تعاني من بعض الأمراض كالجلطات الدموية كما أن مرض الانسداد الرئوي مانع للمرأة من تناول دواء رالوكسفين أقراص.

الأشخاص الذين لديهم أي نوع من الحساسية لأي من المواد الفعالة التي توجد في ذلك الدواء يمتنع تناولهم لهذا الدواء.

الأعراض الجانبية الخطيرة لدواء رالوكسفين أقراص

قد تظهر على المريض أي من تلك الأعراض والتي تستدعي عند ظهورها على المريض أن يسرع بالذهاب إلى المستشفى ومن تلك الأعراض ما يلي:

في حال ظهرت على المرأة أي تغير في لون الجلد وذلك مثل الطفح الجلدي أو بثور مع وجود حكة شديدة فيه الأمر الذي يكون مقلق للمرأة لذا يجب التوقف عن هذا الدواء فورًا واستشارة الطبيب.

في حال كانت المرأة المريضة غير قادرة على أن تتنفس وتجد صعوبة كبيرة في التنفس بشكل طبيعي.

عندما تظهر على المريضة أعراض الرغبة في السعال المستمر الذي لا يهدأ مع وجود البلغم.

أيضًا من الحالات التي من الواجب فيها الإسراع للذهاب للطبيب المعالج هو وجود تورمات شديدة بالوجه والفم واللسان وعدم القدرة على التكلم والحديث.

لو عانت المرأة من صعوبة بالحركة وبخاصة لو كان عندها أي مرض مزمن كأمراض الكبد والقلب وأيضًا السكر.

في حالة لو لاحظت المرأة عند أخذها ذلك الدواء بأن وزنها بدأ يتضخم ويتضاعف في الوزن ويكون ذلك مصحوب بتورم للثدي مع الشعور بالكثير من الألم فيه.

عندما تشاهد المرأة كثرة غير معتادة على وجود المزيد من الإفرازات في منطقة المهبل مع حدوث نزيف في تلك المنطقة إضافة للرغبة في حك تلك المنطقة باستمرار.

إذا لاحظت المرأة أن نفسيتها بدأت منذ تناولها لذلك الدواء في التغير للأسوأ فعليه حين إذ أن تتوقف تمامًا عن تناوله وتبدأ بزيارة طبيب مختص وعمل تحاليل لكي تطمئن.

بعض النصائح الهامة التي يجب اتباعها عند تناول رالوكسفين أقراص لعلاج سرطان الثدي

توجد الكثير من احتياطات الأمان التي يجب أن نلتزم بها ونعرفها قبل الشروع في تناول دواء رالوكسفين أقراص لعلاج السرطان ومن تلك النصائح ما يلي:

يجب على المرأة أن تخبر الطبيب المختص قبل وصف ذلك الدواء لها من قبل الطبيب وبخاصة لو كانت تلك المرأة قد قامت بعملية الغدة الدرقية.

من تعاني من مرض السكري لا يمكنها تناول دواء رالوكسفين أقراص لعلاج السرطان.

حالات الارتفاع الشديد أو الانخفاض الحاد في الضغط لا يمكنها تعاطي هذا الدواء.

المدخنات يجب عليهن الإقلاع عن التدخين أولًا قبل أخذ ذلك الدواء.

السمنة الزائدة تتسبب بشكل كبير مشاكل صحية عند تعاطي أدوية السرطان.

زيادة نسبة الكوليسترول بالدم تتسبب في إحداث ضرر كبير في امتصاص الجسم لذلك الدواء.

أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية وبخاصة لو كان ذلك المرض وراثي ويوجد تاريخ مرضي بتلك الأمراض في العائلة.

عندما تقوم المرأة بعمليات الاستئصال للرحم فإنه يجب أن تمتنع عن تناولها لهذا الدواء.

الطريقة الصحيحة لتناول دواء رالوكسفين أقراص لعلاج السرطان

في النشرة الإرشادية لذلك الدواء والتي يتضح بها إمكانية تناول ذلك الدواء في أي وقت سواءً قبل تناول المريض للطعام أو بعد تناوله.

لو أخذ المريض ذلك الدواء على معدة فارغة فإنه لا يسبب أي نوع من الضرر للمريض.

لا يتعارض تناول ذلك الدواء مع تناول المريض للأدوية المكملة والفيتامينات.

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