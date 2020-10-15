رانيا محمود ياسين تودع والدها بصورة مؤثرة‎

المواطن - متابعة

نعت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها الفنان الكبير محمود ياسين، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء بطريقة مؤثرة.

ونشرت رانيا محمود ياسين صورة عبر إنستجرام تجمعها بوالدها ظهر فيها وهو يطعمها بيده وهي طفلة صغيرة.

وناشدت رانيا محمود ياسين متابعيها على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام الدعاء لوالدها الراحل.

رحيل محمود ياسين:

وكان محمود ياسين قد رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز 79 عامًا بعد حياة فنية حافلة بالعطاء.

وكان عمرو محمود ياسين أعلن عن وفاة والده ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوالده وعلق عليها قائلًا: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”.

لمحة من حياة محمود ياسين:

ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941، وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد، وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

أعماله في التلفزيون:

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدًا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

منحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمي.

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