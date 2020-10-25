رجل يكافح من أجل حياته بعد هجوم سمكة قرش في أستراليا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يكافح رجل من أجل حياته في المستشفى بعد إصابته بجروح “كارثية” بعد أن هاجمته سمكة قرش، في الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

وحسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، يخضع الرجل البالغ من العمر 59 عامًا لعملية جراحية طارئة بعد هاجمته سمكة قرش وأصابته بجروح في فخذه.

تفاصيل الحادثة

وأفادت تقارير إخبارية محلية أن الرجل كان يصطاد بالرمح على متن قارب مع صديق في منطقة بريتومارت المرجانية، شمال بريسبان، عندما وقعت الكارثة.

وقال أندرو كاري، من شرطة كوينزلاند، لـ 9 نيوز: “كان على متن سفينة مع صديق له وهو يصطاد بالرمح وقت وقوع الهجوم”.

فيما وأضاف المسعف ديفيد همفريز: “كان القلق الواضح هو النزيف الكارثي الذي بذلنا قصارى جهدنا لإيقافه والسيطرة عليه.

العام الأكثر دموية في أستراليا

هذا العام هو العام الأكثر دموية في أستراليا بالنسبة لهجمات أسماك القرش منذ 2014، حيث تم تسجيل سبع وفيات حتى الآن.

كان آخر شخص مات من هجوم سمكة قرش في منطقة تدعى أوز هو شخص يدعى أندرو شارب، 52 عامًا، الذي تعرض للهجوم أثناء ركوب الأمواج مع أصدقائه.

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