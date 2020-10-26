رحالة ومرشدون في تبوك لـ “المواطن” : كورونا فرصة لاكتشاف الكنوز المخفية في المملكة

المواطن - أحمد العطوي - تصوير أحمد مدخلي - تبوك

اختتم عدد من الرحالة السعوديين أمس رحلتهم في منطقة “نيوم” واطلعوا خلال جولتهم على المعالم السياحية بالمنطقة الجبلية منها والساحلية، حيث قدمت لهم منظمة الرحلة فاطمة البلوي والملقبة بـ ” قطر الندى ” معلومات وافية عن المنطقة وما تحتويه من معالم وآثار وشاهدوا خلال جولتهم وتيرة العمل المتسارعة في مشروع نيوم.

الرحالة هو من يكتب ويدون ويوثق :

“المواطن” التقت بعدد من الرحالة والمرشدين والمرشدات السياحية، وفي البداية أوضح الرحال براك الحميّد أنه زار برفقة زوجته الرحالة أم عبد الله 93 دولة حول العالم وذلك خلال الأربعين سنة الماضية، وتسبب تنظيمه للرحلات السياحية وضغط جدوله في عدم إكمال رحلته إلى قارة أمريكا الجنوبية والتي كانت من المفترض في ٢٠١٨، مضيفا حينها ربما قد أكون أكملت زيارتي لجميع القارات حول العالم.

وأضاف البراك في إجابة عن سؤال من هو المسافر الذي يُطلق عليه لقب ” الرحال “؟ إن هذا الأمر لا اتفاق عليه، ولكن الرحال هو من يكتب ويوثق ويدون، ولعل الشيخ محمد ناصر العبودي يعتبر الرحال الذي غطى جميع رحلاته ووثقها لأكثر من 100 دولة وله سلسلة كتب في هذا الخصوص.

كورونا والسياحة الداخلية :

وبين أن زمن كورونا كان له الفضل الكبير على الرحالة وهواة السفر لأنهم بدأوا باكتشاف المملكة وكنوزها من شمالها إلى غربها وشرقها إلى غربها سواء أكانت هذه الكنوز بالطبيعة الساحرة أو الشواطئ الرملية البكر وكذلك الشلالات والكهوف وأشياء كثيرة وكذلك تعرفوا على الثقافات بين المناطق ولكل منطقة لها كنوزها.

وقال: أنا قرأت واطلعت وشاهدت فيديوهات عن منطقة نيوم , ولكنني مندهش جدا من الأمر الذي شاهدته فيها على الطبيعة فيها من تنوع صخري وجبلي وساحلي ومن مشاريع متسارعة والتي سترفع رأس كل سعودي، وأطالب من زملائي الرحالة الاستفادة من السياحة الداخلية وإظهارها عبر حساباتهم عبر السوشيال ميديا فهي لا تقل مكانة عن بقية الدول السياحية.

الحسابات على السوشيال الميديا للمسافرين :

عبد الله العتيبي مالك حساب تجارب المسافرين وهو حساب غير ربحي قال إنه أنشأ الحساب في عام 2012م.

وأضاف كنت أنقل من خلاله تجربتي الشخصية ثم تطور الأمر إلى حساب للجميع ينقل من خلاله المسافر العربي سواء أكان رحالة أو سائح عادي تجاربه في الدولة التي يسافر لها من خلال المناظر السياحية والفنادق والمولات والمطاعم وكذلك المواصلات وأنظمة البلد وذلك للتوعية والإرشاد ولا يقع السائح بأي مشاكل بهذه الدول ولله الحمد وجدنا دعم للحساب نظراً لما يحتويه من معلومات مفيدة لهم، ونحن بطرقنا نتأكد من المعلومات التي يوردها لنا المسافرون ونضع التجربة ونوثقها بحساب المسافرين أنفسهم.

وعن أغلب المشاكل المشتركة والتي أتفق عليها المسافرون عدم معرفتهم بأنظمة البلد الأمنية والمرورية وكذلك الفنادق السيئة في التعامل والمطاعم.

ومع انطلاق رحلات السفر مع بداية العام الميلادي القادم أكد على أننا لابد أن نمثل بلدنا أحسن تمثيل والابتعاد عن الأماكن المشبوهة واحترام أنظمة البلد الذي تقصده كي لا تقع فريسة للابتزاز مع التأكيد على الاستفادة من تجارب المسافرين.

تجارب السيدات في تنظيم الرحلات الخارجية :

المنظمة فاطمة البلوي قالت إنها “تعتبر السياحة سياحة في ملكوت الله ” ومن هذا المنطلق مارست عملها، مشيرة إلى أنها منظمة رحلات داخلية وخارجية في عدد من الدول مثل جورجيا وموريشيوس وسيريلانكا والمالديف.

وقالت إن كل عملها مع عائلات من السعودية والكويت وبداية العمل كانت برحلاتي الخاصة إلى هذه الدول واطلاعي على نظام القروبات قبل أن أنخرط بهذا العمل منذ أكثر من 8 سنوات وكان الداعم لي شقيقي في هذا الأمر وقبل هذا توفيق الله.

وأضافت بداية عملي كانت تنظيم رحلات لأقربائي قبل أن أتوسع ولله الحمد وينحصر عملي على تجهيز البرامج لهم والمتابعة منذ لحظة المغادرة وحتى وصولهم إلى أرض الوطن , وبينت أن ابنها عبدالعزيز مرافق لها برحلاتها ويبلغ من العمر 9 سنوات وهو عاشق للسفر ويدون الرحلات والمواقع السياحية في البلدان التي نقوم بزيارتها.

الإرشاد السياحي للسيدات وقلة الفرص :

المرشدة صالحة قالت إن الإرشاد السياحي أمر جديد علينا كسيدات في منطقة تبوك، بدأت فيه منذ أكثر من سنة ولكنه أضاف لي الكثير من الاستكشاف والمغامرة والتعرف على ما تتمتع به بلادنا من الجمال والتنوع التضاريسي بالإضافة إلى الآثار القيمة والتاريخ العظيم الذي يعود لعدة عصور وتعرفنا على ما تحتوي عليه بلدنا من مميزات تجذب السياح.

وأضافت أن ما تعاني منه مرشدات المنطقة هو قلة الفرص المتاحة للمرشدة لتمارس عملها كمرشدة.

وأوضحت أن منطقة تبوك متنوعة التضاريس ومجال السياحة فيها واسع فهي منطقة ساحلية وجبلية وزراعية وهضبية وصحراوية، فالمناطق الساحلية في تبوك تتميز بجمال شواطئها وعمق بحرها ووجود الشعب المرجانية الجميلة وهي عامل جذب وخاصة لهواة الغوص من داخل السعودية وخارجها ووجود العديد من الجزر بالمنطقة وكذلك مناطق الديسة والتشكيلات الجبلية الجميلة فيها والتي تحتاج إلى الانتباه لها من قبل المستثمرين في مجال السياحية وكذلك يوجد لدينا مزارع شهيرة مثل تادكو واسترا .

وتابعت أن السياحة هي أنواع ونحن نلبي رغبة السائح فيما فهناك السياحة البحرية والسياحة الاستكشافية وسياحة التسوق والسياحة الأثرية والسياحة الترفيهية.

وأضافت أن تبوك غنية بأغلب أنواع السياحة أصبحت مؤخراً واجهه للسياحية وجاذبه لها , ونحن ندعو السواح إلى القدوم لها والتعرف عليها بنفسه وهيئة السياحة أوجدت مجلات وكتيبات تعريفيه للآثار والمناطق السياحية في تبوك ومحافظاتها.

اشتراط اللغة لحصول المرشد على الرخصة :

المرشدة زهرة الزهراني قالت إنها بدأت بالإرشاد السياحي ولكنها انصدمت بموضوع اللغة والحصول على التوفل فأصبح المرشدون على شقين أحدهما يعمل بدون الحصول على التوفل ونوع اشترط عليهم الحصول على التوفل لإكمال عملهم بالإرشاد السياحي ونحن الآن على المحك ولا نعلم هل هناك آلية جديدة لدى هيئة السياحة ونحن ننتظر ما يقررونه، ونطالب الجهات المختصة بالدورات المكثفة في الإرشاد.

وعن فكرة انخراطها بالمجال السياحي بينت بأنها تعمل مرشدة طلابية وأنها تحب الاستكشاف ووجدت دعم ممن سبقوها بهذا المجال وكذلك ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية ومشاريع نيوم وأمالا والبحر الأحمر

وأضافت أنا حالياً سأبحث عن دبلوم في الفندقة سواء داخل أو خارج المملكة وسأواصل عملي حتى أوصل إلى أعلى قمة في الإرشاد السياحي وزاد همتي كلمة ولي العهد طموحنا مثل قمة طويق.

دور الغرف التجارية بالمناطق :

نسرين بصري سيدة أعمال عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية أكدت أن الغرفة التجارية بالمنطقة داعمة لهذا المجال بشكل كبير ونحن بالغرفة سنقوم بالتسويق للمشاريع بالمنطقة سواء داخل مدينة تبوك أو في المشاريع القائمة في نيوم وسنكون حريصون على أن يقتنص رجال وسيدات الأعمال الفرص الاقتصادية خاصة أن المنطقة جاذبة للاستثمار بمركزها الاستراتيجي ، كما نقدم بالغرفة الدعم وتسهيل العقبات والخدمات الرقمية لتسهيل وتحسين جودة العمل والحياة.

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