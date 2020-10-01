رحيل مدير الفريق عن التعاون رسميًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون موافقة إدارة النادي على طلب فهد البجادي، مدير الفريق الكروي الأول بالنادي، بـ الاعتذار عن الاستمرار في مهام عمله، وذلك بعد موسمين قضاهما مع سكري القصيم كمدير للفريق.

إنجازات البجادي مع سكري القصيم:

وذكر الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” أن إدارة النادي قدمت الشكر والتقدير للبجادي على فترة عمله مع النادي خلال المرحلة الماضية، التي نجح فيها الفريق في تحقيق كأس الملك عام 2019 والمركز الثالث في الدوري والتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

وكان سكري القصيم ودع دوري أبطال آسيا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام نادي النصر بهدف دون رد، سجله اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كارتيرون يدرب التعاون لـ موسمين:

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون تولى تدريب التعاون بعد فسخ عقده مع الزمالك المصري، حيث تولى تدريب سكري القصيم لمدة موسمين.

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