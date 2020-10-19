رد إدارة النصر لـ فيتوريا بعد الخسارة من الفتح

المواطن - محمد سمعه

وجهت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت ردها إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الكروي الأول، وذلك تعقيبًا على خسارة العالمي أمس بالجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ضد نادي الفتح بثنائية لهدف.

وكثيرًا ما تعرض المدرب البرتغالي فيتوريا لانتقادات بسبب خططه الفنية غير المجدية بالإضافة للتغيير المستمر في التشكيل.

ملفان على طاولة النصر

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي عيسى المسمار عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة العالمي منحت فيتوريا الفرصة الأخيرة، وذلك من أجل معالجة الأخطاء وتصحيحها حيث أن الوقت لن يسعف إدارة أصفر العاصمة لتغيير المدرب قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس الملك يوم 27 أكتوبر الجاري.

وأضاف عيسى المسمار أن إدارة العالمي تسعى لحسم صفقة صانع الألعاب قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب النصر ضد الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز النموذجي بهدفين مقابل هدف.

وسجل ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الجزائري سفيان بن دبكة، فيما أحرز هدف العالمي الوحيد خالد الغنام قبل أن يتم استبداله.

النقاد يهاجمون فيتوريا

ووجه النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية انتقادات للمدرب البرتغالي فيتوريا، مؤكدين أن العالمي افتقد لفرض شخصيته في الملعب، وعانى من خلل ذهني خلال مباراته ضد الفتح.

وعلق تركي السهلي قائلًا: “فيتوريا متحدث جيد وشخص لطيف.. تغييراته لا يوجد فيها منطق، هو مدرب تقليدي.. وعبدالرحمن الحلافي لا يتخذ قرارات هامة وهو الآن في مرمى النقد”.

وتابع السهلي تصريحاته قائلًا: “العالمي لا يمكن أن يتقدم في وجود فيتوريا.. المدرب البرتغالي تم تضخيمه وكأنه بالكاد تعاقد النصر معه، النصر أحد المؤسسين لوجود مدربين عظماء في السعودية”.

وتحدث محمد الناصر قائلًا: “في الفتح شاهدنا شخصية للفريق.. عكس العالمي كانت شخصيته مهزوزة، ولا توجد شخصية البطل”، وقال حمد الدبيخي: “النصر اليوم 90% منه شكل جديد عكس الفتح، والنصر يفتقد لفرض الشخصية في الملعب”.

وأضاف عادل عصام الدين قائلًا: “العالمي في صفقاته ركز على الكم أكثر من الكيف، ومن الواضح أن الفريق كان يعاني من خلل ذهني في المباراة.. والفتح هو نجم الأسبوع”.

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