رد القادسية الأول حول توقيع ألبيك لقيصري سبور بعد 24 ساعة

المواطن - محمد سمعه

أوضح ناصر الدغيثر، نائب رئيس نادي القادسية، أن ناديه سوف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك في حال ثبت انتقال اللاعب الروماني دينيس ألبيك لفريق قيصري سبور التركي، على الرغم من تعاقده مع الفريق القدساوي أول أمس الخميس.

القادسية يتعهد بالتحرك القانوني لحفظ حقوقه:

وأكد الدغيثر خلال تصريحاته للقناة الرياضية السعودية أن الفريق القدساوي كان قانونيًّا في تعاقده مع ألبيك، مضيفًا أن الفريق دفع مبلغًا للاعب الروماني وقام بحجز تذكرة الطيران له.

وأشار نائب رئيس النادي إلى أن فريقه أرسل رسالة توضيح إلى النادي التركي لمعرفة حقيقة التعاقد مع ألبيك، مضيفًا أن فخر الشرقية سيتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال ثبت توقيع اللاعب الروماني لنادي قيصري سبور.

اللاعب انضم للفريق القدساوي لمدة موسمين:

وكان القادسية أعلن أول أمس الخميس عن ضمه للاعب ألبيك قادمًا من نادي أسترا جيورجيو الروماني لمدة عامين، والأغرب أن فريق قيصري سبور أعلن أمس الجمعة عن ضمه للاعب الروماني لمدة 3 سنوات مع إمكانية تمديد عقده لموسم رابع بمقابل مادي قدره مليون و 500 ألف يورو.

ومثّل الخبر الذي تناقل في الصحف التركية أمس، صدمة لفخر الشرقية، مما جعل النادي يستعد لإصدار بيان صحفي لتوضيح ملابسات إعلانه أمس عن ضم اللاعب ألبيك، بعد إعلان قيصري سبور التعاقد معه وفقًا لـ”الزميلة” عكاظ.

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