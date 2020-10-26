رسائل أحمد الخطيب في مؤتمر مستقبل الضيافة : السعودية ترحب بالعالم

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال موقع Breaking Travel News إن وزير السياحة، أحمد الخطيب، بعث برسالتين مهمتين في مؤتمر مستقبل الضيافة، وقد تمحورتا حول أن السعودية ترحب بالعالم وأن السياحة في المملكة لها مستقبل مشرق رغم تأثير كوفيد-19.

وتابع الموقع: افتتح الخطيب المؤتمر الرقمي اليوم بملاحظة متفائلة، مؤكدًا فيها على أن السعودية مستعدة للترحيب بالعالم، وكشف فيها عن امتلاك خطة واضحة تظهر كيف ستبدو الأشهر القليلة المقبلة وحتى السنوات القادمة في قطاع السياحة.

وكان قد قال الخطيب في مؤتمر مستقبل الضيافة الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين G20، إنه سيتم تحديد جدول الأعمال من خلال عقد أحداث ومؤتمرات مثل هذه.

مستقبل السياحة في السعودية

وأضاف الموقع أن الخطيب أكد على أن السياحة في السعودية لها مستقبل مشرق على الرغم من تأثير وباء كوفيد-19، حيث تأمل سلطات السياحة في السعودية في الارتقاء بقائمة الزوار العالمية في السنوات المقبلة، لتحتل مكانًا في المراكز الخمسة الأولى بحلول عام 2030.

ولفت الموقع إلى أن السعودية أصدرت أكثر من نصف مليون تأشيرة سياحية منذ إطلاق خطة انتعاش قطاع السياحة في عام 2019، وعن ذلك قال الخطيب: عندما فتحنا حدودنا العام الماضي، كان الناس يخرجون لاكتشاف واستكشاف تراثنا والكنوز التي لدينا، فنحن نمتلك أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي بما في ذلك خمسة مواقع معترف بها من قبل اليونسكو، كما نعمل على تطوير ساحل البحر الأحمر لمشاركته مع المسافرين من جميع أنحاء العالم لرؤية الشواطئ الرائعة والشعاب المرجانية.

ويُذكر أن قمة الضيافة المستقبلية هي مؤتمر افتراضي تم تطويره لاستكشاف الأفكار الكبيرة ومعالجة التحديات التي تواجه صناعة السياحة ويعقد في الرياض على مدار يومين.

وقد انضم زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية (UNWTO)، إلى الحدث لتأكيد خطط افتتاح أول مكتب إقليمي لها في الرياض.

وعلق الخطيب قائلًا: يشرفنا اعتماد السعودية كموقع لأول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية على الإطلاق، وسيساعد هذا النهج التعاوني في دفع عجلة النمو وبناء المرونة عبر قطاع السياحة على المستويين الوطني والإقليمي.

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