رسائل نارية من جماهير النصر لعشاق الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجهت جماهير نادي النصر رسائل قوية لعشاق نادي الهلال، وذلك بمناسبة اقتراب العالمي من اللعب على ملعب جامعة الملك سعود وذلك بعد اقترابه من التوصل لاتفاق مع شركة الوسائل حول كافة البنود المتعلقة باستئجار الملعب خلال الفترة المقبلة.

وكان الحساب الرسمي لـ شركة الوسائل عبر “تويتر” أثار فضول الكثيرين حينما علّق قائلًا: “صباح الأخبار الحلوة”.

وتسببت هذه التغريدة في فرحة كبيرة لجماهير العالمي التي قالت بأن النصر سيستفيد من ملعب الجامعة خلال الفترة المقبلة.

رد جماهير النصر على عشاق الهلال

وذكرت الجماهير العاشقة لـ أصفر العاصمة أن فريقهم المفضل بات قريبًا من اللعب على ملعب الجامعة، ساخرين من جماهير الهلال التي قالت مسبقًا إن اللعب في ملعب الجامعة صعب المنال، وأطلقوا وسمًا يحمل اسم “محيط الرعب صعب المنال”.

أعمال تسليم ملعب الجامعة لإدارته بدأت

وكانت أعمال تسليم ملعب الجامعة، التابع لجامعة الملك سعود، بدأت من المستثمر السابق لإدارة الجامعة، وذلك وفق اشتراطات ومواصفات الجامعة.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة “الإخبارية رياضة” عبر “تويتر” أن المستثمر السابق وهو شركة صلة الرياضية عملت على تنفيذ أعمال تسليم الملعب لإدارة الجامعة.

ويتطلب الأمر إعادة الملعب إلى حالة الاستلام الأولى وفق اشتراطات جامعة الملك سعود الحالية وذلك بعد انتهاء فترة التعاقد بين الطرفين.

وكانت الجماهير الرياضية تداولت صور من أعمال إجراءات تسليم الموقع التي يُنفذها المستثمر الأول بهدف تسليم الملعب بحالته الأولى عند استلامه قبل بداية العقد ووفقًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا.

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