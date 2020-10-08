رسالة إلى صديقتي قصيرة

من المعروف أن يكون لدينا أصدقاء في الحياة من جهة الأقارب وفى الدراسة فدائما يكون لك صديقة نرسل لها رسالة إلى صديقتي قصيرة للتعبير عن مدى حبي لها وأنها سندي.

رسالة إلى صديقتي قصيرة

أنتي يا صديقتي كوكب كامل من السعادة.

صديقتي هي لي حياة كثر من كونها صديقتي

طاب العمر بك يا صديقتي وطبتي لي عمرا جميلا

أنها أعمق من كونها صديقتي أنها روحي ولربما شيئا يميل إلي.

هي حبيبة عيني صديقة قلبي وصاحبة عمري والحياة.

صديقتي إذا شعرتي بالوجع وبكيتي يوما لا تنسي نصيبي مما يؤلمك فليس من العدل أن نضحك سويا وتبكي بمفردك.

الأنثى من طبعها تقول كلاما سيئا لحظة الغضب وتفعل عكسه لحظة الرضا لا يوجد أصفي من قلبها.

صديقتي حدثت الله عنك كثيرا أخبرته أن قلبي معقود بك.

صديقتي بقدر ما أحبك أسأل الله ان يبعد عنك كل ما يحزنك وما يؤلمك ويرزقك سعادة لا تنتهي.

صديقتي الغالية أنتي بقلبي وأنت أحلى صديقه يا رب السعادة ما تفارق وجهك أنت مصدر سعادتي.

صديقتي أنت كل شيء في حياتي عمري وفرحي وسعادتي.

صديقتي عكر مزاج الحزن بابتسامه الجميلة يا حبيبتي.

عبارات إلى صديقتي

صديقتي أعيذك من كل ما يؤلمك ويبكيك وينزع ابتسامتك.

أحبها للحد الذي يؤلمني أن مر يوما دون ضجيج وجهها.

صديقتي هي التي تأخذ مكان القمر عندما يغيب.

صديقتي دعيني أخبرك سرا صغيرا أنت بقلبي مهما ابتعدنا.

صديقتي هي حديث عقلي أري بها توازن الكون أحب ابتسامتها الهادئة وصوتها المفحم الحب أحبك صديقتي.

يكفيني من الحب أنك صديقتي صديقة اللحظة الأولي صديقة السنين صديقه العمر كله.

هي صديقتي وأختي نصف ابتسامتي ونصف حياتي وهي التي لا أريد أن أفقدها ف يا رب أدمها لي في حياتي.

صديقاتي فرحة حياتي كنز لا يقدر بثمن.

صديقتي حين يتحدثون عن يوم الصدف سأتحدث عن يوم جمعني بك.

صديقتي نعيم الحياة وطمأنينة القلب اللهم آدم صحبتنا وأجعلها صحبه حياة وجنه.

جمل قصيرة إلى صديقتي

ضمني إليك يا صديقتي تحملين عن كتفي.

هي صديقتي بطعم أختي هي عشق الحياة هي السعادة بأكملها هي أجمل ما عرفت.

رفيقتي أنت النبض اللي فيني والذي لا أعيش دونه.

صديقتي أنت النصف الثاني أنت توأم روحي.

صديقتي الصحبة البعيدة الله يكتب لي معها لقي وأضمها بكل ما فيني.

اوعك تفكري يا صديقتي أنك مجرد رفيقة عندي لأنك أكتر من هيك أنت أختي وقلبي وعيون.

صديقتي البعيدة عن عيني القريبة من قلبي اشتقت إليك كثيرًا.

صديقتي لحد يحبك أنا أحبك عنهم كلهم كثيرًا.

هل لكي ان تتخيلي من يهيم بك عشقا وأنت لا تدري.

ما تفرق معي بعد المسافات أنا أحبك يا صديقتي وين ما تكون.

يكفيني أن تكوني بخير يا رفيقة عمري.

لدي صديقة تعادل ألفين نجمة في السماء دائمًا تضئ ودائما تمدني بالنور ديمًا.

إلى صديقتي الغالية أحببتك تلك الصديقة الغالية التي علمتني الحب الحقيقي.

بعض الأصدقاء نخجل أن نلقبهم بأصدقاء فقط أنهم شيء أكبر من ذلك.

صديقتي يا الله فرج همها وكن لها سعادة في كل ضيق.

مساء الورد لقلب صديقتي التي تزرع ألف وردة ووردة في قلبي.

أنا عندي صديقه مثل الوردة وأنا قلبي مليان بالفرح بقربها.

اشتقت إليك يا شيء ما يشبه شيء.

وسلام على صديقات أصبحوا مجرد جهات اتصال.

صديقتي توأمي دمت لي روحا لا استطيع العيش بدونها.

الصديقة هي التخرج من أوجاع الحياة.

وفي لحظة جميلة اكتسبت صديقة تشبه الجنة ربي لا تحرمني منها.

لا تقلقي يا صديقتي فأنا معك مهما تركك الجميع.

صديقتي أنت سحابة خير دخلت حياتي وعمري أنت لي حياة.

صديقتي يا أجمل حكاياتي وأجمل هدايا البشر.

كلمات تعبير لصديقتي

صديقتي وأختي وحبيبتي أنت لي نعمة أعوذ بالله من زوالها ف يا رب أبعد عنها كل مكروه وكل شر.

أنت صديقة طفولتي لدينا العديد من الذكريات الجميلة معًا.

صديقتي عمري تروح سنين وتيجي سنه وأنت أجمل من عرفت.

صديقتي تساليني عن أجمل حظ بجاوبك عن أجمل وقت جمعني بيكي.

صديقاتي عسى كل عام وأحنا ديمًا مع بعض لا نفترق أبدًا يا جميلتي.

أصدقائي دعيت الله يديمكم عمرا لا تقصر سنينة.

صديقتي أنتي ليست صديقتي بل أنت روحي التي أهرب إليها حتى مني.

يا صديقتي أنت قشطة حياتي وعسل أيامي.

صديقتي وإذا الزمن عليكي مال على أكتافي ميلي يا بسندك يا برفع معك إلى الأمام حبيبتي.

من خلال موقع المواطن تكلمنا عن رسالة إلى صديقتي قصيرة وسنتكلم عن بعض الكلمات إلى صديقتي.

كلمات حب إلى صديقتي

تسلملي الصديقة والرفيقة يلي بتخاف علية وتعرفني أكثر من حالي.

صديقتي أختي وتوأمي أنت مو رفيقة الروح أنت روح الروح.

صديقتي أختي وحبيبة عمري سأخبر ابنتك يوما ان أمها كأنت لي أختًا وصديقه لا مثيل لها مدى الحياة.

صديقتي سأخبرك بكل دعوة أرسلتها إلى السماء اجابتني بك.

صديقتي اوعديني أن لا تتغيري بعد الخطوبة والزواج.

صديقتي وأختي وحبيبتي التي لم ينجبها لي النسب ولم يجيبها لي الرحم.

منذ أن رحلت صديقتي مات كل شيء بداخلي.

احبكي رغم بعد المسافات التي بيننا.

صديقتي ياريت كل العالم مثلك ما في بجمالك وطيبتك.

صديقتي وتسالين عن فرحي تري أسبابها قربك.

دعاء لصديقتي

اللهم راحة لا تنتهي لصديقتي اللهم الجزء اللطيف من كل شيء لها.

اللهم قلب صديقتي لا يؤذيها بلاء الدنيا.

صديقتي اللهم اجعل قلبها من أكثر سعادة واغمر أيامها رضا بالفرح والحب.

اللهم وفق صديقتي لما تحب وترضى.

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