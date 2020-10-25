رسالة الحائلي لجماهير الاتحاد بعد ضم حجازي

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، رسالة إلى الجماهير بعد حسم صفقة المصري الدولي أحمد حجازي المحترف في صفوف وست بروميتش الإنجليزي.

الحائلي يوجه رسالة لجماهير الاتحاد:

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بعد توفيق الله عز وجل تكتمل اليوم صفقتنا الأخيرة من صيفية العميد”.

وتابع: “رغم الصعوبة والظروف المحيطة بنا إلا أنه تعاهدنا جميعًا أن نلبي كافة احتياجات الفريق الأول والألعاب المختلفة الأخرى، ولم ندخر جهدًا أو مالًا في تحقيق هذه الغاية جمهور العميد نتمنى دعمكم والوقوف بجانبنا كما تعودنا دائمًا”.

أحمد حجازي اتحاديًّا:

ونجحت إدارة الحائلي، في حسم صفقة المصري الدولي أحمد حجازي رسميًّا، قبل ساعات على غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، حيث سيُمثل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب باللاعب ويضم أبرز لقطاته مع وست بروميتش، وظهر حجازي في نهايته ووجه رسالة إلى الجماهير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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