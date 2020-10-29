رسالة الفراج لـ أحمد حجازي بعد انضمامه لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي وليد الفراج أول رسالة منه إلى المدافع المصري أحمد حجازي المنضم حديثًا لصفوف نادي الاتحاد على سبيل الإعارة من فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وليد الفراج يُرحب بـ أحمد حجازي

ونشر الفراج فيديو لـ حجازي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” حبيبنا أحمد حجازي، نورت الحتة، وأهلًا بك في الدوري الأكبر بـ الشرق الأوسط، الليلة تشرفنا على منصة الدوري مع وليد عبر قناة SBC”.

وكان حجازي ظهر في مقطع الفيديو وهو يوجه التحية إلى وليد الفراج ممازحًا الإعلامي الرياضي بأنه سيقدم دعوة له لتناول وجبة من السمك.

ووصل حجازي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إلى جدة، حيث سيتم تجهيزه بأقصى سرعة سعيًا للمشاركة في ديربي جدة ضد النادي الأهلي بعد غد السبت بالجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الاتحاد أعلن الأحد الماضي عن تعاقده مع المدافع حجازي قادمًا من نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة، وذلك قبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي في السعودية.

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب باللاعب ويضم أبرز لقطاته في الملاعب الإنجليزية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش.

تفاصيل صفقة أحمد حجازي مع الاتحاد

وكشفت صحيفة “الرياضية عن أن نادي الاتحاد دفع مليوني ونصف المليون يورو أي ما يُوازي 11 مليون ريال لضم حجازي، بينما سيحصل نادي ويست بروميتش ألبيون على نصف مليون يورو مقابل إعارة حجازي.

أما اللاعب نفسه فسوف يحصل على مليوني يورو كراتب من الاتحاد نظير انتقاله إلى العميد.

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